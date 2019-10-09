В ДНР заявили об угрозе срыва саммита "нормандской четверки" из-за Киева

ПЕТРОВСКОЕ (Донецкая область), 9 окт - РИА Новости. Саботаж Киевом процесса разведения сил в районе Петровского в Донбассе ставит под угрозу срыва проведение саммита "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина), считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики ДНР в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
"Чем бы ни был вызван саботаж возобновления разведения, это ставит под угрозу срыва проведение саммита "нормандской четверки" по вине Киева", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.