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РИА Новости

В ДНР заявили об угрозе срыва саммита "нормандской четверки" из-за Киева

15:35 09.10.2019 (обновлено: 15:38 09.10.2019)
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© Фото : МИД ДНР Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Архивное фото
ПЕТРОВСКОЕ (Донецкая область), 9 окт - РИА Новости. Саботаж Киевом процесса разведения сил в районе Петровского в Донбассе ставит под угрозу срыва проведение саммита "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина), считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики ДНР в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
"Чем бы ни был вызван саботаж возобновления разведения, это ставит под угрозу срыва проведение саммита "нормандской четверки" по вине Киева", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваДНРМИД ДНРДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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