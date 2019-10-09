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РИА Новости

В Махачкале мужчина напал на сторожа штраф-стоянки для коров

15:22 09.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкКорова
Корова
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Корова. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 9 окт - РИА Новости. Мужчина попытался взломать дверь штраф-стоянки для бродячих животных в Махачкале, сторож, помешавший ему, получил травмы головы и руки, сообщает пресс-служба администрации города.
Ранее мэрия Махачкалы информировала, что махачкалинское унитарное предприятие "Питомец" начало отлов безнадзорно разгуливающих по улицам коров, причем доставка и суточное содержание животного на штрафстоянке будет обходиться их хозяевам примерно в 4 тысячи рублей. Отмечалось, что эти меры вызвали недовольство хозяев животных, а неизвестные подожгли машину для отлова безнадзорного скота.
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"Во время очередного обхода территории сторож обнаружил человека, пытавшегося сломать подвесной замок на воротах в коровник. Сторож получил травмы головы и руки, но в целом его здоровью ничего не угрожает", - говорится в релизе.
Мужчину задержала полиция. Администрация предприятия отмечает, что в адрес их сотрудников регулярно поступают угрозы.
"Мы будем продолжать доводить до хозяев крупного рогатого скота, что нельзя выпускать животных на улицы. Отлов крупного рогатого скота будет продолжаться до тех пор, пока мы не устраним эту проблему", – цитирует директора предприятия Руслана Исмаилова пресс-служба мэрии.
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