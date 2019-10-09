Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T15:10Z
https://ria.ru/20191009/1559586197.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1036x0_80_0_0_487b0e63a52fc8a09e264e445dcf772a.jpg
РИА Новости

Жителя Ростовской области осудили за шпионаж в пользу Украины

15:10 09.10.2019
1214
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Ростовский областной суд в среду приговорил жителя граничащего с Украиной поселка Чертково к 12 годам колонии за государственную измену, сообщил журналистам представитель суда.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о шпионаже в пользу спецслужб Украины.
"Приговором суда Владимир Моргунов признан виновным по статье "Государственная измена", ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в колонии строгого режима", - сказали в суде.
По данным УФСБ по Ростовской области, пенсионер передавал информацию "сотруднику иностранной спецслужбы", встречаясь с ним на украинской стороне.
Зарубежную разведку интересовала ситуация в различных сферах экономики, общественно-политической жизни приграничного Чертковского района, а также дислокация военной техники.
Моргунова задержали в ноябре прошлого года. В ходе обыска у него нашли десять коробок из-под телефонов, многочисленные сим-карты, а также два паспорта на его имя – России и Украины. В ходе следствия Моргунов признал себя виновным, отмечается в пресс-релизе.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.
Дмитрий Долгополов и Анна Сухоносова во время оглашения приговора в Северо-Кавказском окружном военном суде
28 февраля, 15:59РИА Новости
Майора Черноморского флота осудили за шпионаж в пользу Украины
6402100
Обсудить 0
Ростовский областной судРостов-на-ДонуПроисшествия
Рекомендуем
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
РИА
Новости
В одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Актриса Анастасия Заворотнюк
Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
ГБР Украины хочет допросить всех нарушивших российскую границу военных
Лента
новостей
Член Сирийских демократических сил, состоящих из альянса курдских и арабских бойцов
Сирийские курды заявили, что рассчитывают на помощь армии САР
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
Глава Минобороны Украины назвал "формулу Штайнмайера" медийным продуктом
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал сообщения о нехватке финансирования ООН
Украинские военные
СМИ: украинских националистов пропустили в район отвода сил в Донбассе
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Киев не пойдет на продление на год контракта по газу, заявил Гончарук
Член правления компании Интер РАО Карина Цуркан, подозреваемая в шпионаже в пользу Румынии, во время рассмотрения жалобы на арест в Московском городском суде. 28 июня 2018
Мосгорсуд продлил арест обвиняемой в шпионаже Карине Цуркан
Лауреат нобелевской премии по экономике Пол Кругман. 2016 год
"Путин приказал": нобелевский лауреат обвинил Трампа в предательстве
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
Шведский суд поставит точку в споре "Газпрома" с "Нафтогазом"
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
В Европе нашли политическую мотивацию в деятельности "Росатома" за рубежом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:03Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах после стрельбы
17:58НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
17:58Путин освободил Глазьева от должности советника президента
17:58Россия не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил Слуцкий
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
17:44Сирийский депутат обвинила Эрдогана в попытке оккупировать новые территории
17:42В Сербии осудили заявления победителя выборов в Косово о "Великой Албании"
17:42Путин обсудил с Медведевым модернизацию первичного звена здравоохранения
17:39Эрдоган проинформировал лидеров турецких партий о начале операции в Сирии
17:34Курдские отряды подожгли несколько нефтяных месторождений на севере Сирии
17:34Богданов обсудил с главой Ливанской демпартии проблему сирийских беженцев
17:31В ОНФ предложили запретить продавать вейпы несовершеннолетним
17:28Эксперт считает США ответственными за начало турецкой операции в Сирии
17:26Турецкая авиация атаковала пограничный КПП в Рас эль-Айн, заявили в Сирии
17:25Курды обстреляли турецкий город Нусайбин в ответ на авиаудары по Сирии
Лента новостейМолния