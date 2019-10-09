Жителя Ростовской области осудили за шпионаж в пользу Украины

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Ростовский областной суд в среду приговорил жителя граничащего с Украиной поселка Чертково к 12 годам колонии за государственную измену, сообщил журналистам представитель суда.

Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о шпионаже в пользу спецслужб Украины.

"Приговором суда Владимир Моргунов признан виновным по статье "Государственная измена", ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в колонии строгого режима", - сказали в суде.

По данным УФСБ по Ростовской области, пенсионер передавал информацию "сотруднику иностранной спецслужбы", встречаясь с ним на украинской стороне.

Зарубежную разведку интересовала ситуация в различных сферах экономики, общественно-политической жизни приграничного Чертковского района, а также дислокация военной техники.

Моргунова задержали в ноябре прошлого года. В ходе обыска у него нашли десять коробок из-под телефонов, многочисленные сим-карты, а также два паспорта на его имя – России и Украины. В ходе следствия Моргунов признал себя виновным, отмечается в пресс-релизе.