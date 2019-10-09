В пригороде Петербурга повредили памятник жертвам радиационных аварий

Поврежденный памятник жертвам радиационных аварий и катастроф в Колпино, Ленинградская область. 9 октября 2019

Поврежденный памятник жертвам радиационных аварий и катастроф в Колпино, Ленинградская область. 9 октября 2019

© Лена Сидорова Поврежденный памятник жертвам радиационных аварий и катастроф в Колпино, Ленинградская область. 9 октября 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт – РИА Новости. Вандалы повредили памятник жертвам радиационных аварий в пригороде Петербурга Колпино, ведется проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Вечером 8 октября около 22.00 в полицию Колпинского района поступило сообщение о том, что неизвестные злоумышленники повредили памятник, посвящённый жертвам радиационных аварий и катастроф", - сказано в сообщении.

Полицейские выехали на место происшествия и осмотрели повреждения. Проводится проверка.