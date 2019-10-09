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РИА Новости

В пригороде Петербурга повредили памятник жертвам радиационных аварий

15:02 09.10.2019
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© Лена СидороваПоврежденный памятник жертвам радиационных аварий и катастроф в Колпино, Ленинградская область. 9 октября 2019
Поврежденный памятник жертвам радиационных аварий и катастроф в Колпино, Ленинградская область. 9 октября 2019
© Лена Сидорова
Поврежденный памятник жертвам радиационных аварий и катастроф в Колпино, Ленинградская область. 9 октября 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт – РИА Новости. Вандалы повредили памятник жертвам радиационных аварий в пригороде Петербурга Колпино, ведется проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Вечером 8 октября около 22.00 в полицию Колпинского района поступило сообщение о том, что неизвестные злоумышленники повредили памятник, посвящённый жертвам радиационных аварий и катастроф", - сказано в сообщении.
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Как сообщают в соцсетях очевидцы, повалены две мемориальные плиты, установленные обществом ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС более десяти лет назад.
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ГУМВДКолпинский районЛенинградская областьКолпиноПроисшествия
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