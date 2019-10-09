В Пекине открыли первый памятник Пушкину

В своем выступлении Андрей Денисов поздравил китайский народ с 70-летием образования Китайской Народной Республики. Он отметил, что имя великого русского поэта Пушкина давно известно китайским читателям, а его произведения пользуются большой популярностью у китайского народа. Это первый памятник Пушкину в Пекине.

Секретарь парткома Столичного педагогического университета Чжэн Э отметила, что на высшие учебные заведения возложена важная миссия по распространению культуры разных стран и активизации международных обменов. Они также играют незаменимую роль в улучшении взаимопонимания и укреплении дружбы между народами разных сран, а также в сохранении мира в целом. В настоящее время китайско-российские отношения переживают наилучший период за всю историю своего существования. Обмены и сотрудничество двух стран в самых разных областях непрерывно углубляются и расширяются. Будучи одним из важных символов культурных обменов Китая и России, важной культурной достопримечательностьюуниверситета, памятник Пушкину станет важным воплощением содействия межкультурному общению Китая и зарубежных стран, а также олицетворением вечной китайско-российской дружбы и ее передачи из поколения в поколение.