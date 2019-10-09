Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T14:56Z
https://ria.ru/20191009/1559585291.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/104283/79/1042837980_0:0:2500:1407_1036x0_80_0_0_ff89b7a35f37196d4bd9c000ad11e5e2.jpg
РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В Пекине открыли первый памятник Пушкину

14:56 09.10.2019
14
© Fotolia / SeanPavonePhotoГород Пекин
Город Пекин
© Fotolia / SeanPavonePhoto
МОСКВА, 9 окт - Проект "Россия-Китай: главное". В честь 70-летия установления дипотношений между Китаем и Россией и 220-летия со дня рождения великого русского поэта А.С. Пушкина во вторник в Столичном педагогическом университете был открыт первый в Пекине памятник поэту.
В церемонии открытия приняли участие около ста гостей, в том числе посол РФ в КНР Андрей Денисов, директор Государственного музея имени А.С Пушкина Евгений Богатырев, секретарь парткома Столичного педагогического университета Чжэн Э, ректор этого университета Мэн Фаньхуа, а также преподаватели и студенты.
В своем выступлении Андрей Денисов поздравил китайский народ с 70-летием образования Китайской Народной Республики. Он отметил, что имя великого русского поэта Пушкина давно известно китайским читателям, а его произведения пользуются большой популярностью у китайского народа. Это первый памятник Пушкину в Пекине.
Секретарь парткома Столичного педагогического университета Чжэн Э отметила, что на высшие учебные заведения возложена важная миссия по распространению культуры разных стран и активизации международных обменов. Они также играют незаменимую роль в улучшении взаимопонимания и укреплении дружбы между народами разных сран, а также в сохранении мира в целом. В настоящее время китайско-российские отношения переживают наилучший период за всю историю своего существования. Обмены и сотрудничество двух стран в самых разных областях непрерывно углубляются и расширяются. Будучи одним из важных символов культурных обменов Китая и России, важной культурной достопримечательностьюуниверситета, памятник Пушкину станет важным воплощением содействия межкультурному общению Китая и зарубежных стран, а также олицетворением вечной китайско-российской дружбы и ее передачи из поколения в поколение.
Вид на Пекин
7 октября, 15:13Россия-Китай: Главное
Балетную адаптацию "Анны Карениной" покажут в Пекине
000000
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеАндрей Денисов
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме рассчитывают на создание совместного предприятия России и КНДР
РИА
Новости
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев одобрил проект соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией
Туристы на Красной площади в Москве
Москва и Сеул подписали соглашение о развитии туристической инфраструктуры
Программный код на экране компьютера
Россия и Китай заключат договор о сотрудничестве в киберпространстве
Лента
новостей
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
В Испании задержали владельца фирмы, шпионившей за Ассанжем в Лондоне
Комбайны засыпают зерно в грузовик во время уборки урожая
Минсельхоз повысил прогноз по урожаю зерна до 118-120 миллионов тонн
Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР
Alibaba и Mail.ru Group завершили создание совместного предприятия
Курильские острова
Первую поездку японских туристов на Курилы перенесли
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления российских педагогов с профессиональным праздником - Днём учителя. 5 октября 2019
Путин поприветствовал участников экономического форума Россия — Африка
Один из островов архипелага Земля Франца-Иосифа
Минвостокразвития подготовит план развития туризма в Арктике
Краснокнижные орланы зимуют в центре Владивостока
Совфед усилил наказание за незаконную добычу животных из Красной книги
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов
В ФБК заявили, что не получали финансирование из-за рубежа
Пропускной пункт в селе Петровское
В ДНР заявили о затягивании Киевом отвода сил у Петровского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
17:44Сирийский депутат обвинила Эрдогана в попытке оккупировать новые территории
17:42В Сербии осудили заявления победителя выборов в Косово о "Великой Албании"
17:42Путин обсудил с Медведевым модернизацию первичного звена здравоохранения
17:39Эрдоган проинформировал лидеров турецких партий о начале операции в Сирии
17:34Курдские отряды подожгли несколько нефтяных месторождений на севере Сирии
17:34Богданов обсудил с главой Ливанской демпартии проблему сирийских беженцев
17:31В ОНФ предложили запретить продавать вейпы несовершеннолетним
17:28Эксперт считает США ответственными за начало турецкой операции в Сирии
17:26Турецкая авиация атаковала пограничный КПП в Рас эль-Айн, заявили в Сирии
17:25Курды обстреляли турецкий город Нусайбин в ответ на авиаудары по Сирии
17:24Юнкер считает сделку с Британией по Brexit возможной
17:23Медведев утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения
17:22Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
17:21СМИ: в Лейпциге и Дрездене усилили меры безопасности после стрельбы в Галле
17:20Путин призвал к справедливой оплате труда медработников
17:19В России разрабатывают технологию скоростных перелетов в удаленные регионы
17:18Правительство упростило порядок планирования госзакупок
Лента новостейМолния