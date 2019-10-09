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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган обсудил с Путиным планируемую операцию турецких ВС в Сирии

14:53 09.10.2019 (обновлено: 16:21 09.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
 Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 9 окт – РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили планируемую операцию турецких ВС на севере Сирии, говорится в полученном РИА Новости сообщении администрации турецкого лидера.
"Наш президент обсудил с Владимиром Путиным планируемую военную операцию на востоке от Евфрата, которая внесет вклад в дело мира и стабильности в Сирии и откроет путь процессу политического урегулирования ситуации в стране", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе переговоров Эрдоган заявил, что приоритетом Турции является защита прав и интересов сирийского народа.
"Наш президент выразил признательность за конструктивную позицию Российской Федерации в этом процессе", - говорится в сообщении.
Эрдоган 5 октября заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. На следующий день Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) 7 октября заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.
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Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся 4 миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло – SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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