Эрдоган обсудил с Путиным планируемую операцию турецких ВС в Сирии

АНКАРА, 9 окт – РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили планируемую операцию турецких ВС на севере Сирии, говорится в полученном РИА Новости сообщении администрации турецкого лидера.

"Наш президент обсудил с Владимиром Путиным планируемую военную операцию на востоке от Евфрата, которая внесет вклад в дело мира и стабильности в Сирии и откроет путь процессу политического урегулирования ситуации в стране", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе переговоров Эрдоган заявил, что приоритетом Турции является защита прав и интересов сирийского народа.

"Наш президент выразил признательность за конструктивную позицию Российской Федерации в этом процессе", - говорится в сообщении.

Эрдоган 5 октября заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. На следующий день Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) 7 октября заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.