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РИА Новости
Ленинградская область

Дрозденко: в 2019 году экспорт продукции АПК Ленобласти вырос на 35%

14:50 09.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. За девять месяцев текущего года экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) Ленинградской области составил 198,3 миллиона долларов, что на треть больше чем за аналогичный период прошлого года, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Глава региона принимает участие в работе проходящей в Москве 21-й Российской агропромышленной выставки "Золотая осень".
"За девять месяцев 2019 года экспорт продукции АПК Ленинградской области составил 198,3 миллиона долларов США, что на 35% больше чем в аналогичном периоде 2018 года. Из них экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе табак, кофе, чай - составил 175,9 миллиона долларов США, мясной и молочной продукции – 3,1 миллиона долларов США, рыбы и рыбной продукции – 2,1 миллиона долларов США, прочей продукции – 17,2 миллиона долларов США, в том числе яйцо и яичные продукты – 9,1 миллиона долларов США", - сказал Дрозденко.
По его словам, одной из поставленных перед региональными властями задач является развитие экспортного направления, расширение географии и создание новых товарных позиций.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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"Мы сегодня поставляем продукцию птицеводства в несколько стран. Например, куриные лапки в Гонконге и Вьетнам, куриные субпродукты в страны Африки — Египет и Габон, яйца — Арабские эмираты, Бахрейн, Катар. Хлебо-булочные изделия в Великобританию, Финляндию и Израиль, рыбное филе — Швейцария, растворимый кофе в Великобританию, Чехию, Турцию, Иран, Монголию. "Электронные сигареты", заменители табака— Филиппины, Нидерланды, Польша, Сербия, Турция, Тайвань, Иордания, Италия, Дания, Германия, Швейцария, Канада. Кроме того, в 2019 году ООО "Галактика" получила аккредитацию на экспорт молочной продукции в Китай. В ближайшее время предприятием планируется пробная поставка ультрапастеризованного молока и молочных коктейлей", - отметил Дрозденко.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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