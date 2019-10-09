Эксперт оценил значимость результатов работ нобелевских лауреатов по химии

"Отличие литий-ионных аккумуляторов от других химических накопителей энергии в том, что они могут накапливать энергии во много раз больше, чем в обычных аккумуляторах, которые использовались до этого. Это открывает возможность создания самых разных устройств", - сказал Антипов РИА Новости.