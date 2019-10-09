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РИА Новости

Эксперт оценил значимость результатов работ нобелевских лауреатов по химии

14:50 09.10.2019 (обновлено: 15:39 09.10.2019)
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, DepositphotosНобелевская премия
Нобелевская премия
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos
Нобелевская премия. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Внедрение технологий литий-ионных аккумуляторов, разработанных лауреатами Нобелевской премии по химии 2019 года, во многом поменяло жизнь человечества, считает заведующий кафедрой электрохимии Химического факультета МГУ имени Ломоносова, член-корреспондент Российской академии наук Евгений Антипов.
Нобелевская премия по химии-2019 присуждена Джону Гуденафу (США), Стэнли Уиттингему (Великобритания) и Акире Йошино (Япония) за разработку литий-ионных батарей. Литий-ионные батареи применяются в электронике (в частности, в смартфонах, планшетах, ноутбуках), бытовой технике, на транспорте, в том числе в электромобилях.
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"Отличие литий-ионных аккумуляторов от других химических накопителей энергии в том, что они могут накапливать энергии во много раз больше, чем в обычных аккумуляторах, которые использовались до этого. Это открывает возможность создания самых разных устройств", - сказал Антипов РИА Новости.
По его словам, прежде всего речь идет о "стремительном" развитии электронных приборов и рынка электромобилей, а также скутеров. Литий-ионные аккумуляторы позволили совершить прорыв и в развитии возобновляемой энергетики, отметил эксперт. "В солнечной энергетике и ветроэнергетике, где надо запасать большие объемы энергии с максимально высокой эффективностью", - добавил Антипов.
"Все это во многом поменяло нашу жизнь", - резюмировал ученый.
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