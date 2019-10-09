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РИА Новости

В ФБК заявили, что не получали финансирование из-за рубежа

14:48 09.10.2019 (обновлено: 14:55 09.10.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДиректор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) не получал денег из-за рубежа и обжалует включение в список иностранных агентов, заявил директор ФБК Иван Жданов.
"ФБК – некоммерческая организация, никогда не получавшая иностранного финансирования… Решение обжалуем, конечно", - написал он в своем аккаунте в Twitter.
В пресс-релизе Минюста о включении ФБК в список иноагентов говорилось, что в ходе "текущего контроля за деятельностью" ФБК установлены признаки, позволившие признать организацию иностранным агентом. Детали при этом не уточнялись.
Включение в список иностранных агентов накладывает на НКО ряд дополнительных обязательств. В частности, ФБК должен будет сообщать о своем статусе в своих материалах и представлять в Минюст дополнительную отчетность.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
14:06РИА Новости
В Кремле прокомментировали включение ФБК в список иностранных агентов
В августе сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело об отмывании в ФБК миллиарда рублей. В ведомстве заявляли, что в 2016-2018 годах сотрудники ФБК и другие "лица, имеющие отношение" к фонду, получили "от третьих лиц" деньги в рублях и валюте, которые "заведомо для них были приобретены преступным путем".
Для отмывания, по утверждению СК РФ, эти деньги внесли через банкоматы на счета в нескольких банках, после чего перевели в ФБК. Откуда именно поступили указанные средства, Следственный комитет планировал выяснить в ходе расследования. Ряд сотрудников ФБК вызывали на допрос в рамках этого дела.
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