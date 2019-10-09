В ФБК заявили, что не получали финансирование из-за рубежа

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) не получал денег из-за рубежа и обжалует включение в список иностранных агентов, заявил директор ФБК Иван Жданов.

"ФБК – некоммерческая организация, никогда не получавшая иностранного финансирования… Решение обжалуем, конечно", - написал он в своем аккаунте в Twitter

В пресс-релизе Минюста о включении ФБК в список иноагентов говорилось, что в ходе "текущего контроля за деятельностью" ФБК установлены признаки, позволившие признать организацию иностранным агентом. Детали при этом не уточнялись.

Включение в список иностранных агентов накладывает на НКО ряд дополнительных обязательств. В частности, ФБК должен будет сообщать о своем статусе в своих материалах и представлять в Минюст дополнительную отчетность.

В августе сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело об отмывании в ФБК миллиарда рублей. В ведомстве заявляли, что в 2016-2018 годах сотрудники ФБК и другие "лица, имеющие отношение" к фонду, получили "от третьих лиц" деньги в рублях и валюте, которые "заведомо для них были приобретены преступным путем".