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РИА Новости

В ДНР заявили о затягивании Киевом отвода сил у Петровского

14:49 09.10.2019 (обновлено: 14:58 09.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПропускной пункт в селе Петровское
Пропускной пункт в селе Петровское
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Пропускной пункт в селе Петровское
ПЕТРОВСКОЕ (Донецкая область), 9 окт - РИА Новости. Представители Киева затягивают процесс отвода сил в районе Петровского в Донбассе, самопровозглашенная Донецкая народная республика рассчитывает на выполнение украинскими силовиками обязательств в течение трех дней, заявил в среду журналистам руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
"Информация от ОБСЕ, что на данный момент продолжаются переговоры с украинской стороной. Как таковых договоренностей об отводе нет, нет риторики отрицательной, так и положительной нет. Сказать, что сорвано мероприятие я тоже не могу, так как для этого у нас есть, согласно плану-графику, три дня. Они (украинские силовики) затягивают", - сказал Якубов.
Представители ОБСЕ заявили, что остаются в Петровском для мониторинга ситуации. В ДНР сообщили, что ждут ответа о результатах переговоров с украинскими силовиками.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаКиевУкраинаВ мире
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