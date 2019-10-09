В ДНР заявили о затягивании Киевом отвода сил у Петровского

ПЕТРОВСКОЕ (Донецкая область), 9 окт - РИА Новости. Представители Киева затягивают процесс отвода сил в районе Петровского в Донбассе, самопровозглашенная Донецкая народная республика рассчитывает на выполнение украинскими силовиками обязательств в течение трех дней, заявил в среду журналистам руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

"Информация от ОБСЕ, что на данный момент продолжаются переговоры с украинской стороной. Как таковых договоренностей об отводе нет, нет риторики отрицательной, так и положительной нет. Сказать, что сорвано мероприятие я тоже не могу, так как для этого у нас есть, согласно плану-графику, три дня. Они (украинские силовики) затягивают", - сказал Якубов.