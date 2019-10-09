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РИА Новости

Нехватка еды россиянам не грозит, заявил глава Минсельхоза

14:43 09.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПокупатели в супермаркете
Покупатели в супермаркете
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Покупатели в супермаркете . Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Проблема нехватки продовольствия перед Россией не стоит, страна способна произвести достаточно продуктов для обеспечения потребностей россиян, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
"Наверное, проблема невозможности обеспечить собственных людей продуктами питания перед нами не стоит. Мы можем их произвести в том объеме, который необходим для нашего населения", - сказал Патрушев, выступая на пленарной сессии Первого международного агропромышленного форума.
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В частности, по его словам, такая проблема не может стоять перед страной с таким земельным банком, как у России. Глава Минсельхоза также напомнил, что в 2010 году в России была принята Доктрина продовольственной безопасности, которая к настоящему моменту выполнена по большей части показателей самообеспеченности продовольствием.
"Мы можем полностью себя обеспечить определенными продуктами питания: это сахар, свинина, растительное масло, само собой зерно. Но при этом есть и та продукция, по которой нам еще надо было бы активно поработать", - указал министр.
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Другой важной задачей является также сохранение плодородия почв. Патрушев напомнил, что Минсельхоз в настоящий момент проводит работу над раскислением почв.
"Мы говорим о том, что необходимо вводить в сельхозоборот новые земли, и на это мы будем выделять деньги. И, конечно же, мы должны вносить такие удобрения, которые не убивают нашу землю, которые через десятилетия позволят нам собирать урожай. Тема зеленого бренда очень актуальна в рамках той работы, которую мы сейчас ведем. Удобрения должны быть максимально, насколько это возможно, безвредны", - сказал глава министерства.
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Дмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФРоссияЭкономика
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