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РИА Новости

В Аббатстве Долины Павших не дали разрешения на эксгумацию Франко

14:42 09.10.2019
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© AP PhotoГенералиссимус Франциско Франко у города Винарос. 26 июля 1938 года
Генералиссимус Франциско Франко у города Винарос. 26 июля 1938 года
© AP Photo
Генералиссимус Франциско Франко у города Винарос. 26 июля 1938 года . Архивное фото
МАДРИД, 9 окт – РИА Новости. Сантьяго Кантера, приор аббатства Долины Павших, в базилике которого захоронен Франсиско Франко, заявил, что не разрешает эксгумацию испанского диктатора.
Кантера сообщил об этом в письме и.о. вице-премьера Кармен Кальво. Как следует из послания, которое цитирует газета ABC, это означало бы нарушение принципа религиозной свободы, поскольку речь идет о "святом месте" и власти собираются действовать без необходимого разрешения церкви.
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"Как вам хорошо известно, недвижимое имущество Долины Павших принадлежит Фонду Святого Креста, и часть его (в том числе базилика) были переданы в управление этому аббатству..., поэтому его назначение как места культа и "res sacra" (священная вещь) могил, которые находятся внутри, не подвергаются сомнению… Я вам сообщаю, что аббатство не разрешает доступ в базилику с целью доступа к res sacra", - пишет приор Сантьяго Кантера.
При этом, как сообщает агентство EFE, аббатство не предоставит доступ для проведения работ по эксгумации, пока Верховный суд не ответит на все дополнительные запросы истцов по вынесенному ранее вердикту. Кроме того, приор заявил, что последнее слово по делу об эксгумации за Конституционным судом и судом по правам человека в Страсбурге.
Со своей стороны в среду Верховный суд отказался "разъяснять вердикт по эксгумации Франсиско Франко", о чем запросила семья диктатора, следует из судебных документов. "Вердикт ясный. В разъяснении, о котором запросили истцы, нет необходимости", - говорится в документе.
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Однако на рассмотрении суда находятся еще несколько жалоб, которые предстоит рассмотреть.
В конце сентября Верховный суд Испании отклонил иск семьи Франко, которая оспорила предыдущее решение правительства о переносе его останков из базилики в Долине Павших. Внуки диктатора требовали или оставить Франко там, или перезахоронить его в крипте мадридского кафедрального собора Альмудена. Оба варианта судьи отклонили единогласно. Согласно вердикту суда, препятствий для эксгумации останков диктатора Франсиско Франко, правившего в 1939-1975 годах, нет.
Эксгумация Франко была одним из первых решений социалистического правительства Педро Санчеса после прихода к власти в июне 2018 года. В августе прошлого года кабинет министров в срочном порядке принял декрет, вносящий изменения в закон об исторической памяти 2007 года - "эксгумировать останки диктатора Франсиско Франко из места, где захоронены жертвы войны".
Однако против выступила семья Франко. В качестве единственной альтернативы она предложила крипту кафедрального мадридского собора Альмудена, где похоронены дочь и зять диктатора. Власти отказались от этого варианта. Правительство приняло решение перезахоронить Франко на кладбище в Эль-Пардо, где покоится его супруга. В июне, за несколько дней до запланированной эксгумации, Верховный суд согласился ее отсрочить до вынесения решения по иску семьи Франко по существу. Судьи отклонили иск единогласно 24 сентября.
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Франсиско ФранкоПедро СанчесМадрид (область)Мадрид (город)ИспанияВ мире
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