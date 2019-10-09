СФ одобрил ужесточение наказания за нарушения при организации отдыха детей

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, устанавливающий штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей за организацию отдыха и оздоровления детей организациями или предпринимателями, сведения о которых отсутствуют в соответствующем реестре.

"Целью данного закона является контроль за деятельностью организаций отдыха детей и их оздоровления и как итог - обеспечение комфорта и повышение безопасности пребывания детей в лагерях и здравницах", - сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин.

По его словам, установление такого административного штрафа будет способствовать пресечению незаконной деятельности в данной сфере и повышения ответственности руководителей за качество услуг.

Однако, по мнению законодателя, "детский туризм и отдых являются одной из наиболее зарегламентированных сфер социального предпринимательства, в России в настоящее время действует свыше 500 нормативных актов, регулирующих эту сферу".