СФ одобрил ужесточение наказания за нарушения при организации отдыха детей

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, устанавливающий штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей за организацию отдыха и оздоровления детей организациями или предпринимателями, сведения о которых отсутствуют в соответствующем реестре.
"Целью данного закона является контроль за деятельностью организаций отдыха детей и их оздоровления и как итог - обеспечение комфорта и повышение безопасности пребывания детей в лагерях и здравницах", - сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин.
По его словам, установление такого административного штрафа будет способствовать пресечению незаконной деятельности в данной сфере и повышения ответственности руководителей за качество услуг.
Однако, по мнению законодателя, "детский туризм и отдых являются одной из наиболее зарегламентированных сфер социального предпринимательства, в России в настоящее время действует свыше 500 нормативных актов, регулирующих эту сферу".
Для комплексного решения проблем по обеспечению безопасности детей при организации отдыха и оздоровления нужна окончательная систематизация подзаконных актов, регулирующих детский отдых, а также необходимо появление закона по детскому туризму, который синхронизирует все требования, снимет возможные противоречия, а также создаст экономические стимулы для предпринимателей, которые занимаются этим сложным видом социального бизнеса, считает Фомин.