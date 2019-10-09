Песков назвал ситуацию в Донбассе внутренней проблемой Украины

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Суверенитет Украины никто не ставит под вопрос, ситуация в Донбассе - это внутренняя проблема Киева, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Суверенитет в данном случае не обсуждается, здесь же никто не ставит под вопрос суверенитет Украины. Опять же, это внутренняя проблема Украины. Украина сама решает вопросы своего суверенитета", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналиста о позиции Кремля в отношении возобновления Украиной суверенитета над Донбассом в результате выполнения минских соглашений.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.