Песков назвал ситуацию в Донбассе внутренней проблемой Украины

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Суверенитет Украины никто не ставит под вопрос, ситуация в Донбассе - это внутренняя проблема Киева, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Суверенитет в данном случае не обсуждается, здесь же никто не ставит под вопрос суверенитет Украины. Опять же, это внутренняя проблема Украины. Украина сама решает вопросы своего суверенитета", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналиста о позиции Кремля в отношении возобновления Украиной суверенитета над Донбассом в результате выполнения минских соглашений.