В делах против участников незаконных митингов нет политики, заявил Песков

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В Кремле не усматривают политики в делах против участников несанкционированных акций в Москве, речь идет о судебных вердиктах, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет. Речь идет о судебных вердиктах, мы их, как вы знаете, не комментируем. Здесь нет и не может быть какой-то политики", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле политику в делах против участников протестов.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.