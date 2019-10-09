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РИА Новости

В делах против участников незаконных митингов нет политики, заявил Песков

14:02 09.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В Кремле не усматривают политики в делах против участников несанкционированных акций в Москве, речь идет о судебных вердиктах, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет. Речь идет о судебных вердиктах, мы их, как вы знаете, не комментируем. Здесь нет и не может быть какой-то политики", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле политику в делах против участников протестов.
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Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
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Песков заявил, что в полицию нельзя бросать даже пластиковый стаканчик
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