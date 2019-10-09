В делах против участников незаконных митингов нет политики, заявил Песков

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В Кремле не усматривают политики в делах против участников несанкционированных акций в Москве, речь идет о судебных вердиктах, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет. Речь идет о судебных вердиктах, мы их, как вы знаете, не комментируем. Здесь нет и не может быть какой-то политики", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле политику в делах против участников протестов.