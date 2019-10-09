Депутат Рады обнародовал доказательства давления США по "делу Байдена"

КИЕВ, 9 окт - РИА Новости. Украинские внефракционный депутат Андрей Деркач обнародовал документы, которые, как он утверждает, свидетельствуют о давлении США на украинские правоохранительные органы по "делу Байдена".

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.

Деркач на пресс-конференции в среду обнародовал документы, полученные от журналистов на правах анонимности. Как рассказал депутат, первый замдиректора Национального антикоррупционного бюро Украины Гизо Углава в течении нескольких лет через свою помощницу передавал посольству США в Киеве данные о ходе расследования шести уголовных дел в отношении компании Burisma, в которых фигурирует Байден и его сын Хантер.

Он также обнародовал суммы средств, которые перечислялись представителям Burisma Group, в том числе Хантеру Байдену. "Согласно документам, всего... Burisma выплатила не менее 16,5 миллионов долларов", - сказал Деркач. Депутат утверждает, что "международная коррупция такого масштаба, а также вмешательство в выборы президента США не могли происходить без участия Петра Порошенко".

Также Деркач также утверждает, что Джо Байден, используя политико-экономические рычаги влияния на украинскую власть и манипулируя вопросом предоставления Украине финансовой помощи, активно содействовал закрытию уголовных дел, связанных с деятельностью экс-министра экологии и собственника Burisma Group Николая Злочевского. По словам депутата, визит Байдена в декабре 2015 года был посвящен решению вопроса отставки Шокина, а предметом давления стал 1 миллиард долларов кредитных гарантий, которые США должны были предоставить Украине.