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РИА Новости

Депутат Рады обнародовал доказательства давления США по "делу Байдена"

13:57 09.10.2019 (обновлено: 13:58 09.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 9 окт - РИА Новости. Украинские внефракционный депутат Андрей Деркач обнародовал документы, которые, как он утверждает, свидетельствуют о давлении США на украинские правоохранительные органы по "делу Байдена".
Ранее Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
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Деркач на пресс-конференции в среду обнародовал документы, полученные от журналистов на правах анонимности. Как рассказал депутат, первый замдиректора Национального антикоррупционного бюро Украины Гизо Углава в течении нескольких лет через свою помощницу передавал посольству США в Киеве данные о ходе расследования шести уголовных дел в отношении компании Burisma, в которых фигурирует Байден и его сын Хантер.
Он также обнародовал суммы средств, которые перечислялись представителям Burisma Group, в том числе Хантеру Байдену. "Согласно документам, всего... Burisma выплатила не менее 16,5 миллионов долларов", - сказал Деркач. Депутат утверждает, что "международная коррупция такого масштаба, а также вмешательство в выборы президента США не могли происходить без участия Петра Порошенко".
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Также Деркач также утверждает, что Джо Байден, используя политико-экономические рычаги влияния на украинскую власть и манипулируя вопросом предоставления Украине финансовой помощи, активно содействовал закрытию уголовных дел, связанных с деятельностью экс-министра экологии и собственника Burisma Group Николая Злочевского. По словам депутата, визит Байдена в декабре 2015 года был посвящен решению вопроса отставки Шокина, а предметом давления стал 1 миллиард долларов кредитных гарантий, которые США должны были предоставить Украине.
Деркач также заявил, что Джо Байден получил 900 тысяч долларов за лоббистскую деятельность от компании Burisma. "Это передача денежных средств Burisma Goup за лоббистскую деятельность, по мнению следствия, лично Джо Байдену через лоббистскую компанию. Деньги в сумме более 900 тысяч долларов были перечислены на счет американской компании Rosemont Seneca Partners, связанной, по данным открытых источников, в том числе New York Times, с Байденом. Назначение платежа – оплата за консультационные услуги", - сказал Деркач.
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