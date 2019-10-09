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РИА Новости

Матвиенко предложила спросить у профсоюзов про проданные в 90-х санатории

13:55 09.10.2019 (обновлено: 14:12 09.10.2019)
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© Фото : пресс-служба Совета ФедерацииПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба Совета Федерации
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила дать протокольное поручение Комитету по соцполитике организовать встречу с профсоюзами, чтобы обсудить наличие у них базы для организации отдыха детей, а также сколько недвижимости за последние годы было продано.
При обсуждении вопроса об исполнении бюджета Фонда соцстрахования сенатор Виктор Смирнов предложил заложить в бюджет нормы, которые позволили бы направлять средства фонда на приобретение путевок в детские лагеря отдыха.
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"У нас бюджетные учреждения сейчас не могут закупать путевки для детей на санатории и курорты, это могут делать только предприятия. Хотел бы, чтобы этот вопрос обсуждался при формировании бюджета фонда на будущий год", - сказал законодатель.
С ним согласилась Матвиенко и предложила профильному комитету по соцполитике обсудить возможность внесения изменений в законодательство в случае экономии ФСС средств направлять их на путевки в летние лагеря.
Кроме того, можно рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета дополнительных средств на летние детские лагеря, полагает она. При этом Матвиенко напомнила, что профсоюзы являлись крупнейшими владельцами санаториев и баз отдыха.
"С 90-х годов они продали огромное количество зданий. Но это не собственность руководителей профсоюзов, а членов профсоюзов", - отметил спикер.
"Давайте на комитете послушаем, сколько было продано и куда были потрачены эти средства, куда они подевались. Нужно обязать профсоюзы заниматься отдыхом детей трудящихся", - подчеркнула сенатор.
Ранее, говоря о вопросах здравоохранения в стране, Матвиенко отметила важность развития системы реабилитации детей. "К сожалению, часть детских санаториев, которые перешли к профсоюзам, они либо перепрофилированы, либо требуется серьезный ремонт. Таким образом, снизилась доступность детей к курортному лечению", - сказала сенатор.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияОбщество
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