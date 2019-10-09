В Индонезии Ми-35 снес декорации во время парада

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пользователь твиттера под ником Jatosint опубликовал видео, на котором низколетящий вертолет Ми-35П сносит воздушным потоком декорации на параде в Индонезии.
Торжественное мероприятие было посвящено 74-й годовщине Вооруженных сил Индонезии.
Вертолет Ми-35П создавался на базе Ми-24П, основной период его выпуска пришелся на 1981-1989 годы. Первые боевые Ми-35П поставили в Индонезию в сентябре 2003 года, а четыре года спустя страна заказала еще три таких вертолета.
DAMMIT CARL!!— JATOSINT (@Jatosint) October 7, 2019
(Indonesian Army #TNIAD Mi-35P during #TNI 74th anniversary parade in, allegedly, Natuna, Riau Islands) pic.twitter.com/D4NUb8vwyE