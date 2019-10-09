В Индонезии Ми-35 снес декорации во время парада

Вертолет Ми-35П создавался на базе Ми-24П, основной период его выпуска пришелся на 1981-1989 годы. Первые боевые Ми-35П поставили в Индонезию в сентябре 2003 года, а четыре года спустя страна заказала еще три таких вертолета.