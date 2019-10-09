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РИА Новости

В Индонезии Ми-35 снес декорации во время парада

13:48 09.10.2019 (обновлено: 15:20 09.10.2019)
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© https://twitter.com/JatosintВ Индонезии Ми-35П снес декорации во время парада скрин
В Индонезии Ми-35П снес декорации во время парада скрин
© https://twitter.com/Jatosint
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пользователь твиттера под ником Jatosint опубликовал видео, на котором низколетящий вертолет Ми-35П сносит воздушным потоком декорации на параде в Индонезии.
Торжественное мероприятие было посвящено 74-й годовщине Вооруженных сил Индонезии.
Вертолет Ми-35П создавался на базе Ми-24П, основной период его выпуска пришелся на 1981-1989 годы. Первые боевые Ми-35П поставили в Индонезию в сентябре 2003 года, а четыре года спустя страна заказала еще три таких вертолета.
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Ми-35ИндонезияВ мире
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