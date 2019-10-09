В Виннице арестовали американца, воевавшего в Донбассе на стороне силовиков

Иностранца задержали в августе пограничники, его поместили под домашний арест. На родине американца разыскивают, чтобы привлечь к ответственности по трем уголовным делам о краже, разбое и убийстве. Согласно украинскому законодательству, совершившие подобные преступления иностранцы подлежат экстрадиции.