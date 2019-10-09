В Виннице арестовали американца, воевавшего в Донбассе на стороне силовиков

КИЕВ, 9 окт - РИА новости. Апелляционный суд Винницкой области Украины арестовал американца Крейга Ленга, воевавшего в Донбассе на стороне украинских силовиков, сообщила пресс-служба суда.
Иностранца задержали в августе пограничники, его поместили под домашний арест. На родине американца разыскивают, чтобы привлечь к ответственности по трем уголовным делам о краже, разбое и убийстве. Согласно украинскому законодательству, совершившие подобные преступления иностранцы подлежат экстрадиции.
11 сентября, 08:00РИА НовостиУбийцы за деньги. Кто воюет с ополченцами Донбасса
"Применить в отношении гражданина Соединенных Штатов Америки Крейга Ланга меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 декабря этого года", - сообщила пресс-служба суда в Facebook.