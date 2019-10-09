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РИА Новости

Изучить роль Украины в деле MH-17 должен независимый орган, заявил эксперт

13:27 09.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Изучением роли Украины в крушении малайзийского Boeing MH-17 в 2014 году, должен заняться новый независимый орган, сообщил РИА Новости президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.
Ранее голландские парламентарии поддержали требование к правительству страны о расследовании роли Украины в деле о крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году. Об этом в своем Twitter сообщил депутат от Христианско-демократической партии Нидерландов Крис ван Дам. Ранее голландский телеканал NOS сообщал, что речь идет об изучении фактов, при котором центральной темой должна стать ситуация с незакрытым воздушным пространством Украины.
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Как отметил Капустин, то, что парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле, является позитивным моментом: "Голос разума, наконец, проснулся".
По словам эксперта, если процесс расследования роли Украины будет запущен, то должен быть создан новый орган. "Лучше всего, если бы этим занялся совет ИКАО (ICAO - Международная организация гражданской авиации - ред.), то есть независимый. Нидерландские власти себя скомпрометировали. Прямо скажем, если серьезно, их надо отстранять, то есть необходима новая независимая комиссия, независимые эксперты", - отметил Капустин.
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При этом, по его словам, расследование роли Украины грозит ей не только привлечением к материальной ответственности, но и привлечением к международной уголовной ответственности лиц, ответственных за произошедшее.
"Нидерланды и другие - с подачи американцев - хотели, чтобы Россия материально несла ответственность. Их не интересуют человеческие жизни, их интересует компенсации. Ясно, что для бюджета Украины это достаточно непросто, там огромные суммы компенсации по меркам ИКАО. Поэтому они всячески хотят переложить ответственность на более выгодную сторону, какой им представляется Россия, притянуть за уши и повесить на нас эти деньги. Я думаю, что Россия ни при каких условиях на себя эти обязательства не возьмет", - пояснил эксперт.
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"Если будет доказано, что это государственно-террористический акт, то лиц, которые ответственны, (экс-президента Украины Петра) Порошенко и других из его команды, должны будут привлечь к международной уголовной ответственности за это", - добавил Капустин.
Он также отметил, что существует недовольство не только у российской общественности, но и у мировой. "Когда я на своих международных встречах с коллегами критикую эту ситуацию, то обычно нахожу понимание. Коллеги мне тоже говорят, что там слишком много моментов, притянутых за уши… Я думаю, что этот вопрос будет и дальше будироваться, и под давлением общественности будут приняты другие меры, которые позволят объективно оценить картину", - заключил эксперт.
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Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким.
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