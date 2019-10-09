Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T13:19Z
https://ria.ru/20191009/1559577577.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/147911/50/1479115093_0:235:4500:2766_1036x0_80_0_0_218d96e6663744a30f77b403897c89fc.jpg
РИА Новости

Подросток, выживший в смертельном ДТП под Волгоградом, попал в реанимацию

13:19 09.10.2019
1762
© Fotolia / sudok1Палата интенсивной терапии
Палата интенсивной терапии
© Fotolia / sudok1
Палата интенсивной терапии. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 9 окт – РИА Новости. Выживший из пятерых подростков в ДТП в городе Михайловка Волгоградской области находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном комитете здравоохранения.
Ранее сообщалось, что в среду ночью трое молодых людей и две девушки – от 16 до 18 лет - решили покататься на машине, водитель, у которого всего два месяца стажа вождения, не справился с управлением и врезался в дерево в Михайловке. В результате ДТП, по информации полиции, четверо погибли, один из пассажиров доставлен в больницу.
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
6 августа, 09:04РИА Новости
Крупные ДТП в России в 2019 году
"Мужчина, 18 лет, находится в реанимации Михайловской ЦРБ, состояние тяжёлое, не транспортабелен (в областную больницу – Прим. ред.) до стабилизации состояния", - сообщили РИА Новости в облздраве.
Ранее в ГУ МВД сообщали, что пока не известно, был ли пьян погибший водитель, проводятся экспертизы.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36РИА Новости
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
110531
Обсудить 0
Волгоградская областьПроисшествия
Рекомендуем
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Воронежской области нашли тело новорожденного на мусорном полигоне
Актриса Анастасия Заворотнюк
Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк
ДТП в городе Михайловка Волгоградской области
В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
Лента
новостей
В одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Врачи во время операции
В Кузбассе собака откусила ребенку два пальца
Сотрудник полиции
Под Самарой выяснят причину смерти мужчины, которого блогер угостил водкой
Актриса Анастасия Заворотнюк
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Здание офиса компании Johnson & Johnson в городе Ирвин, США
Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
Молоток и наручники на столе у судьи
В США девятилетнего мальчика обвинили в убийстве пяти человек
Заместитель гендиректора холдинга Вертолеты России Игорь Чечиков
В "Вертолетах России" заявили, что с Чечиковым произошел несчастный случай
Москва
В прибывшем в Москву "радиоактивном" поезде нашли источник излучения
Машина полиции. Архивное фото
СМИ: жителя Подмосковья подозревают в убийстве жены, родившей мертвую дочь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:06Госдума направит обращение в конгресс США после инцидента с Юмашевой
18:03Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах после стрельбы
17:58НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
17:58Путин освободил Глазьева от должности советника президента
17:58Россия не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил Слуцкий
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
17:44Сирийский депутат обвинила Эрдогана в попытке оккупировать новые территории
17:42В Сербии осудили заявления победителя выборов в Косово о "Великой Албании"
17:42Путин обсудил с Медведевым модернизацию первичного звена здравоохранения
17:39Эрдоган проинформировал лидеров турецких партий о начале операции в Сирии
17:34Курдские отряды подожгли несколько нефтяных месторождений на севере Сирии
17:34Богданов обсудил с главой Ливанской демпартии проблему сирийских беженцев
17:31В ОНФ предложили запретить продавать вейпы несовершеннолетним
17:28Эксперт считает США ответственными за начало турецкой операции в Сирии
17:26Турецкая авиация атаковала пограничный КПП в Рас эль-Айн, заявили в Сирии
Лента новостейМолния