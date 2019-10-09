Подросток, выживший в смертельном ДТП под Волгоградом, попал в реанимацию

ВОЛГОГРАД, 9 окт – РИА Новости. Выживший из пятерых подростков в ДТП в городе Михайловка Волгоградской области находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном комитете здравоохранения.
Ранее сообщалось, что в среду ночью трое молодых людей и две девушки – от 16 до 18 лет - решили покататься на машине, водитель, у которого всего два месяца стажа вождения, не справился с управлением и врезался в дерево в Михайловке. В результате ДТП, по информации полиции, четверо погибли, один из пассажиров доставлен в больницу.
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"Мужчина, 18 лет, находится в реанимации Михайловской ЦРБ, состояние тяжёлое, не транспортабелен (в областную больницу – Прим. ред.) до стабилизации состояния", - сообщили РИА Новости в облздраве.
Ранее в ГУ МВД сообщали, что пока не известно, был ли пьян погибший водитель, проводятся экспертизы.