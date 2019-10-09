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РИА Новости

В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево

07:16 09.10.2019 (обновлено: 15:53 09.10.2019)
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© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской областиДТП в городе Михайловка Волгоградской области
ДТП в городе Михайловка Волгоградской области
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области
ДТП в городе Михайловка Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 9 окт – РИА Новости. Автомобиль с пятью подростками от 16 до 19 лет врезался в дерево в городе Михайловка Волгоградской области, четверо погибли, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По информации полиции, около часу ночи в среду компания в Михайловке отмечала день рождения приятеля, которому только исполнилось 19 лет. Один из друзей взял машину отца ВАЗ-2106 покататься. Как сообщает ведомство, юноша не справился с управлением и врезался в дерево.
"Погиб сам, его товарищ (у которого был день рождения), и погибли ещё двое сестер - одна из которых несовершеннолетняя - 2003 года рождения. В больнице ещё один 18-летний парень с переломами", - сообщили в полиции.
Как отметили в ведомстве, на место ДТП выезжали следователи, руководство областного ГАИ, эксперты. Был ли пьян водитель пока неизвестно, проводится проверка.
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