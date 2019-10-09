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РИА Новости

В Латвии задержали экс-мэра Даугавпилса Эйгимса, сообщил источник

12:39 09.10.2019 (обновлено: 14:06 09.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкнаручники
наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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наручники. Архивное фото
РИГА, 9 окт – РИА Новости. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии в среду задержало бывшего мэра второго по величине города страны Даугавпилса Рихарда Эйгимса, сообщил РИА Новости источник в Даугавпилской думе.
"Эйгимс задержан. Причины не известны", - сказал собеседник агентства.
Как сообщает информационный портал Даугавпилса gorod.lv со ссылкой на свои источники, Эйгимса подозревают в получении взятки и легализации незаконно нажитых средств. По данным портала, дело связано с закупками органов местного самоуправления. Речь идет о расследовании взяточничества в закупках школьных обедов для 13-й и 17-й школ Даугавпилса, которые выиграла фирма Latgales Optima. По данным с сайта Бюро по надзору за закупками, эта фирма регулярно выигрывала тендеры, которые проводили органы местного самоуправления.
Телефон Эйгимса выключен.
В Даугавпилсе проживает около 100 тысяч человек, преимущественно русскоязычные.
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс
6 октября, 22:46РИА Новости
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