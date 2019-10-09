В Латвии задержали экс-мэра Даугавпилса Эйгимса, сообщил источник

РИГА, 9 окт – РИА Новости. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии в среду задержало бывшего мэра второго по величине города страны Даугавпилса Рихарда Эйгимса, сообщил РИА Новости источник в Даугавпилской думе.

Как сообщает информационный портал Даугавпилса gorod.lv со ссылкой на свои источники, Эйгимса подозревают в получении взятки и легализации незаконно нажитых средств. По данным портала, дело связано с закупками органов местного самоуправления. Речь идет о расследовании взяточничества в закупках школьных обедов для 13-й и 17-й школ Даугавпилса, которые выиграла фирма Latgales Optima. По данным с сайта Бюро по надзору за закупками, эта фирма регулярно выигрывала тендеры, которые проводили органы местного самоуправления.