Роспотребнадзор рассказал о нарушениях при контрольной закупке

"Контрольная закупка - очень мощный инструмент, которым вы нас вооружили с начала этого года, и мы начали с ним работать. Я хочу сказать, что при контрольной закупке мы обнаруживаем нарушения почти в 90% случаев, почти всегда, и нарушения эти на грани уголовных, мы передаем в следственные органы достаточно часто",- сказала Попова.