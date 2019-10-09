Роспотребнадзор рассказал о нарушениях при контрольной закупке

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Нарушения во время проведения контрольной закупки Роспотребнадзора выявляются в 90% случаев, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на правительственном часе в Совете Федерации.
"Контрольная закупка - очень мощный инструмент, которым вы нас вооружили с начала этого года, и мы начали с ним работать. Я хочу сказать, что при контрольной закупке мы обнаруживаем нарушения почти в 90% случаев, почти всегда, и нарушения эти на грани уголовных, мы передаем в следственные органы достаточно часто",- сказала Попова.
Она уточнила, что сегодня можно провести контрольную закупку, только если есть обращения только по жалобе. "Мы говорим о том, что нужно проводить контрольную закупку как мониторинговое мероприятие, никого ни о чем не предупреждая",- отметила Попова.