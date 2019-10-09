Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T12:26Z
https://ria.ru/20191009/1559574902.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155184/14/1551841452_0:0:2998:1686_1036x0_80_0_0_f0d7a44c6f93414691eb8ead04f2f85c.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал о нарушениях при контрольной закупке

12:26 09.10.2019
209
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Нарушения во время проведения контрольной закупки Роспотребнадзора выявляются в 90% случаев, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на правительственном часе в Совете Федерации.
"Контрольная закупка - очень мощный инструмент, которым вы нас вооружили с начала этого года, и мы начали с ним работать. Я хочу сказать, что при контрольной закупке мы обнаруживаем нарушения почти в 90% случаев, почти всегда, и нарушения эти на грани уголовных, мы передаем в следственные органы достаточно часто",- сказала Попова.
Она уточнила, что сегодня можно провести контрольную закупку, только если есть обращения только по жалобе. "Мы говорим о том, что нужно проводить контрольную закупку как мониторинговое мероприятие, никого ни о чем не предупреждая",- отметила Попова.
Тележка с продуктами в супермаркете
11:22РИА Новости
Россияне стали приобретать более качественные продукты
2320001
Обсудить 1
Анна ПоповаРоспотребнадзорСовет Федерации РФОбщество
Рекомендуем
Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин
Российский космонавт остался без шашлыка после возвращения с МКС
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения 21-й Российской агропромышленной выставки Золотая осень на ВДНХ
Медведев рассказал, в каком случае могут разрешить рекламу российских вин
Тележка с продуктами в супермаркете
Россияне стали приобретать более качественные продукты
Газокомпрессорная станция на Украине
Коболев не видит необходимости продлевать контракт на транзит газа из РФ
Лента
новостей
Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Косачев рассказал, когда Европа может изменить отношение к трагедии MH17
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
В ОНК заявили, что сын топ-менеджера МТС раскаивается в случившемся
Девушка в шапке Санта Клауса на пляже
Эксперты нашли самые дешевые пляжные туры с вылетом в ноябре
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Бизнес-омбудсмен предложил создавать в России мусорные хабы
Иван Подкопаев, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019
Суд смягчил приговор участнику несанкционированной акции Подкопаеву
Алексей Миллер
Миллер обсудил с представителем немецких властей транзит газа через Украину
Молоток и наручники на столе у судьи
В США девятилетнего мальчика обвинили в убийстве пяти человек
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко потребовала соразмерного наказания для Google и Facebook
Белорусский вокзал в Москве
"Дочка" РЖД займется дезактивацией вагона в "радиоактивном" поезде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
17:44Сирийский депутат обвинила Эрдогана в попытке оккупировать новые территории
17:42В Сербии осудили заявления победителя выборов в Косово о "Великой Албании"
17:42Путин обсудил с Медведевым модернизацию первичного звена здравоохранения
17:39Эрдоган проинформировал лидеров турецких партий о начале операции в Сирии
17:34Курдские отряды подожгли несколько нефтяных месторождений на севере Сирии
17:34Богданов обсудил с главой Ливанской демпартии проблему сирийских беженцев
17:31В ОНФ предложили запретить продавать вейпы несовершеннолетним
17:28Эксперт считает США ответственными за начало турецкой операции в Сирии
17:26Турецкая авиация атаковала пограничный КПП в Рас эль-Айн, заявили в Сирии
17:25Курды обстреляли турецкий город Нусайбин в ответ на авиаудары по Сирии
17:24Юнкер считает сделку с Британией по Brexit возможной
17:23Медведев утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения
17:22Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
17:21СМИ: в Лейпциге и Дрездене усилили меры безопасности после стрельбы в Галле
17:20Путин призвал к справедливой оплате труда медработников
17:19В России разрабатывают технологию скоростных перелетов в удаленные регионы
17:18Правительство упростило порядок планирования госзакупок
17:16Минздрав подготовит памятку по получению незарегистрированных препаратов
Лента новостейМолния