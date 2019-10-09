Памела Андерсон поблагодарила Россию за решение вопроса с "китовой тюрьмой"

ВЛАДИВОСТОК, 9 окт - РИА Новости. Известная голливудская актриса Памела Андерсон обратилась к властям РФ с благодарственным письмом после решения вопроса с "китовой тюрьмой" в Приморье.

"Я хотела бы поблагодарить Вас за смелое решение освободить косаток и белух, которые содержались в неволе в заливе рядом с Находкой. Переселение животных уже началось, и я выражаю вам мою признательность за то, что вы взяли на себя обязательство освободить всех оставшихся китов и не допустить отлов свободных белух и нескольких видов дельфинов в российских водах в 2020 году", - говорится в письме актрисы, текст которого РИА Новости предоставил руководитель организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

Андерсон обратила внимание на то, что отлов - это огромный стресс для китов, травмы, смерть и снижение численности популяции в долгосрочной перспективе; и что это отрицательно сказывается не только на отловленных животных, но и на всех остальных, остаеющихся в океане.

"Спасибо за ваше обязательство отпустить оставшихся китов и не издавать новых указов, которые позволяли бы отлов любого вида китообразных в российских водах! Если все дельфины и киты будут на воле в море, а не в заключении ради забавы, защита китообразных станет по праву заслугой России", - заканчивает актриса свое письмо.

Коалиция "Свободу косаткам и белухам" выражает огромную признательность за решение освободить узников "китовой тюрьмы" и Памеле Андерсон за ее последовательную борьбу за спасение китов. Вместе с тем, экологи отмечают, что освобождение оставшихся в "китовой тюрьме" 60 белух все еще является предметом беспокойства. Времени для их выпуска в родное Охотское море остается все меньше.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.

Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух. Выпускать белух и косаток начали 27 июня.