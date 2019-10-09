Депутаты Петербурга хотят запретить для детей квесты в закрытых помещениях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Петербурга приняли в первом чтении законопроект, запрещающий детям младше 14 лет участвовать в квестах в закрытых помещениях.

"Иногда походы на безопасные, казалось бы, игры заканчиваются в больнице", - заявил один из авторов законопроекта депутат Александр Ходосок. По его словам, игры в "квеструмах" могут представлять опасность также для психического здоровья несовершеннолетних.

Как сказано в пояснительной записке к документу, "организаторы квестов зачастую используют в развлекательных мероприятиях технические устройства, которые работают под воздействием механизмов и электрического тока".

"Проведение мероприятий-"квестов" несет повышенную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. При этом данная угроза возрастает в отношении такой категории лиц, как несовершеннолетние, не достигшие возраста 14 лет", - говорится в документе.