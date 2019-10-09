Китай станет главным гостем Петербургского культурного форума

МОСКВА, 9 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Китайская народная республика получила особый статус участия в VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который пройдет с 14 по 16 ноября, сообщил во вторник замминистра культуры РФ Павел Степанов.
Специально к форуму страна-гость формирует собственную программу. Она включает дискуссионные и культурные мероприятия с участием деятелей и экспертов мирового уровня в области культуры и искусства, а также творческих коллективов и исполнителей. Одна из задач китайской программы - познакомить широкую аудиторию с национальной культурой. По словам Степанова, в рамках программы, посвященной КНР, запланированы панельная дискуссия, несколько круглых столов, а также показ спектакля "Принц Лань Лин" Китайского государственного драматического театра.
Основная тема культурного форума вэтом году: "Культурные коды в условиях глобализации". Форум развивается параллельно в трех направлениях. Обширная деловая программа представляет интерес для специалистов различных областей культуры. Фестивальная программа включает многочисленные культурные мероприятия для жителей и гостей Петербурга. Деловая площадка создает условия для реализации проектов и подписания соглашений в области культуры.