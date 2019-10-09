Китай станет главным гостем Петербургского культурного форума

Специально к форуму страна-гость формирует собственную программу. Она включает дискуссионные и культурные мероприятия с участием деятелей и экспертов мирового уровня в области культуры и искусства, а также творческих коллективов и исполнителей. Одна из задач китайской программы - познакомить широкую аудиторию с национальной культурой. По словам Степанова, в рамках программы, посвященной КНР, запланированы панельная дискуссия, несколько круглых столов, а также показ спектакля "Принц Лань Лин" Китайского государственного драматического театра.