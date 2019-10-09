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РИА Новости

Медведев призвал сделать все для того, чтобы жить на селе было комфортно

11:33 09.10.2019 (обновлено: 12:53 09.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на церемонии открытия 21-й Российской агропромышленной выставки "Золотая осень" на ВДНХ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на церемонии открытия 21-й Российской агропромышленной выставки Золотая осень на ВДНХ
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Власти РФ будут делать все для того, чтобы жить на селе было также комфортно, как в городе, для этого со следующего года в России стартует новая госпрограмма по благоустройству сельских территорий, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Со следующего года стартует новая государственная программа, в которой мы продолжаем строить жилье, дороги, проводить газ, воду, благоустраивать сельские территории - в общем, стараться делать все, чтобы на селе жить было не менее комфортно, чем в городе, хотя это и требует больших затрат и серьезных усилий", - сказал Медведев на открытии агропромышленного форума "Золотая осень".

Первый Международный агропромышленный форум начал свою работу в среду - он проходит в рамках Недели агропромышленного комплекса, которую в текущем году впервые проводит Минсельхоз. Темой пленарного заседания форума определен один из основных трендов на рынке сельскохозяйственной продукции - производство органических и экологически чистых продуктов.
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Министерство сельского хозяйства РФМоскваРоссияДмитрий МедведевОбщество
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