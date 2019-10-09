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РИА Новости

ВТБ пока не планирует отказываться от долларовых вкладов, заявил Костин

11:09 09.10.2019 (обновлено: 11:18 09.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ВТБ пока не планирует отказываться от долларовых вкладов и вводить отрицательные ставки по ним, процесс дедолларизации осуществляется не так, заявил журналистам глава второго по активам российского банка Андрей Костин.
"Нет, в долларах не планируем. Там позитивные ставки. Почему мы должны отказаться от доллара? Пока не планируется. Дедолларизация не так же делается, это как бы процесс экономический", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли ВТБ вводить отрицательные ставки по вкладам в долларах.
ВТБ с 8 октября прекратил открытие вкладов в евро, с этого числа клиентам доступны только накопительные и текущие счета в этой валюте. Сбербанк прекратил прием вкладов в евро с 19 сентября.
ЦБ РФ в сентябре сообщил, что изучает предложения банков, которые просят предоставить им право устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам. Речь идет только о средствах юридических лиц. Проблема связана, в первую очередь, с евро - российским банкам невыгодно привлекать средства клиентов в этой валюте из-за отрицательных ставок по депозитам в еврозоне. При этом российские законы отрицательные ставки пока запрещают.
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