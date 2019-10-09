ВТБ пока не планирует отказываться от долларовых вкладов, заявил Костин

"Нет, в долларах не планируем. Там позитивные ставки. Почему мы должны отказаться от доллара? Пока не планируется. Дедолларизация не так же делается, это как бы процесс экономический", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли ВТБ вводить отрицательные ставки по вкладам в долларах.