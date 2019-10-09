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РИА Новости

Силуанов не видит необходимости в возобновлении бюджетных кредитов регионам

11:08 09.10.2019 (обновлено: 11:27 09.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании Совета Федерации. 9 октября 2019
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании Совета Федерации. 9 октября 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании Совета Федерации. 9 октября 2019
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Бюджетные кредиты регионам РФ были антикризисной мерой несколько лет назад, говорить о масштабном возобновлении этого инструмента нет необходимости, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
"Говорить о масштабном возобновлении бюджетного кредитования я бы сейчас не стал. Не та ситуация, не критическая ситуация у субъектов с точки зрения долга, наоборот, она выправляется. И мы договаривались о том, что это инструмент антикризисный. Может, давайте будем иметь его в виду, но пользоваться пока, мне кажется, нет необходимости", - сказал он, отвечая на предложение сенатора возобновить с 2020 года замещение банковских кредитов регионов бюджетными.
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Антон СилуановСовет Федерации РФМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
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