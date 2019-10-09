В Испании задержали владельца фирмы, шпионившей за Ассанжем в Лондоне

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Владелец частной охранной фирмы Undercover Global S. L., которая вела круглосуточную слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне, был задержан в Испании, пишет Владелец частной охранной фирмы Undercover Global S. L., которая вела круглосуточную слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне, был задержан в Испании, пишет газета Pais со ссылкой на судебные источники.

Ранее газета Pais сообщала, что сотрудники испанской фирмы Undercover Global S. L., которая занималась охраной эквадорского посольства с 2012 по 2018 годы, занимались сбором "всей возможной информации" на Ассанжа, в особенности о его адвокатах и помощниках. Позднее издание со ссылкой на материалы суда сообщило, что охранная фирма передавала полученные данные ЦРУ. Накануне появилась информация о том, что приоритетом особой важности для сотрудников фирмы были посещавшие Ассанжа граждане РФ и США.

По данным издания, владелец Undercover Global S. L. Давид Моралес был задержан 17 сентября в муниципалитете Херес-де-ла-Фронтера в испанской провинции Кадис, где располагается штаб-квартира компании. Однако информация об этом на раскрывалась из-за проводимого расследования.

Как сообщает Pais, сотрудники полиции провели обыски в офисах компании и изъявили жесткие диски и документы, которые в настоящее время изучает судья Хосе де Ла Мата. В доме Моралеса также были изъяты два пистолета и 20 тысяч евро.

По данным издания, после задержания Моралес был доставлен в Мадрид, где предстал перед Национальным судом Испании и был временно освобожден. Как сообщается, у владельца охранной фирмы забрали паспорт, на его счета был наложен арест. Помимо этого он должен являться в суд каждые 15 дней.

Расследования в Национально суде Испании начались в августе, через несколько недель после того, как в Pais появилась статья о слежке со стороны сотрудников фирмы за Ассанжем, отмечает издание.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.

Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.