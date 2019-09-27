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РИА Новости

СМИ: шпионившая за Ассанжем испанская охранная служба передавала данные ЦРУ

11:53 27.09.2019
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© Ruptly / Перейти в фотобанкОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
© Ruptly
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Испанская частная охранная фирма, которая вела круглосуточную слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне, передавала полученные данные ЦРУ, сообщает издание Pais со ссылкой на материалы суда.
Ранее газета Pais сообщала, что сотрудники испанской фирмы Undercover Global S. L., которая занималась охраной эквадорского посольства с 2012 по 2018 годы, занимались сбором "всей возможной информации" на Ассанжа, в особенности о его адвокатах и помощниках.
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В частности, камеры записали десятки встреч основателя WikiLeaks с юристами и посетителями, с которыми тот обсуждал стратегию своей защиты. Помимо этого, таким образом были получены некоторые секретные планы команды Ассанжа, нацеленные на то, чтобы в замаскированном виде вывести его из посольства и доставить в Россию или на Кубу.
Как отмечает издание, данные проекты не были реализованы из-за отказа самого основателя WikiLeaks.
По данным издания, владелец охранной компании – Давид Моралес, бывший военный, служивший в спецназе морской пехоты Испании – предположительно, передавал аудио- и видеоматериалы американской разведке и, в частности, ЦРУ. В связи с этим против него начато судебное расследование в Испании.
Суд начал расследование жалобы Ассанжа, в которой тот обвинил Моралеса и его компанию в посягательстве на его частную жизнь, отмывании денег, взяточничестве и других преступлениях. При этом изданию не удалось взять комментарий у самого директора Undercover Global S. L..
По информации Pais, впервые Моралес вышел на связь с представителями властей США в 2015 году. Затем он неоднократно сообщал сотрудникам компании в устной и письменной форме, что работал "на американцев", "которым якобы отправлял документы, видео и аудио встреч, которые австралийский активист проводил в посольстве", подчеркивает издание.
Ранее сообщалось, что деятельность сотрудников Undercover Global S. L. в отношении "гостя" (как фигурировал Ассанж в их записях) усилилась после того, как к власти в Эквадоре пришел Ленин Морено. Каждый день материал оправлялся Моралесу. На вопрос, вела ли его фирма слежку за Ассанжем, бизнесмен ранее отвечать отказался.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
Как ожидается, британский суд рассмотрит дело об экстрадиции Ассанжа в США в начале следующего года.
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