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РИА Новости

В Забайкалье завершаются работы по подключению к цифровому вещанию

10:54 09.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЧита
Чита
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Чита. Архивное фото
ЧИТА, 9 окт - РИА Новости. Работы по подключению к цифровому вещанию жителей населенных пунктов, расположенных в зонах неуверенного приема сигнала, завершаются в Забайкалье, сообщила пресс-служба губернатора края.
Как отметили в пресс-службе, Забайкалье - единственный регион России, получивший 76 миллионов рублей из федерального бюджета на эти цели.
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"На сегодняшний день установлено 3873 комплекта спутникового оборудования в крае для приема цифрового телевещания. В Карымском районе 99 семей уже сейчас могут смотреть в прекрасном качестве со стереозвуком совершенно бесплатно 20 федеральных каналов", - говорится в сообщении.
Семье Камаловых одной из первых установили антенну и настроили телевизор. В Верхней Талаче они живут 25 лет.
"Раньше и черно-белому телевизору радовались, со всех ног бежали смотреть сериал "Семнадцать мгновений весны". Сейчас качество изображения замечательное, каналы показывают все. Правнуки приезжают, смотрят мультики. Сейчас зима настанет - и у меня время появится, буду смотреть телевизор", - приводит пресс-служба слова Зинаиды Камаловой.
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Глава сельского поселения "Нарын-Талачанское" Наталья Яковлева рассказала, что готовность к переходу на цифровое телевидение у них стопроцентная.
"Именно в селе Верхняя Талача поставили 39 комплектов. Люди довольны, конечно. Вопросы возникали у тех людей, у кого уже стояли спутниковые тарелки. Мы разъясняли, что эти семьи могут перейти на бесплатные 20 телеканалов с последующей компенсацией", - приводит пресс-служба слова Яковлевой.
Всего бесплатными комплектами спутникового оборудования обеспечат жителей 306 населенных пунктов. В пресс-службе отметили, что к переходу на "цифру" уже полностью готовы Калганский, Могойтуйский, Карымский, Нерчинско-Заводский, Борзинский, Ононский, Балейский, Приаргунский, Газимуро-Заводский, Чернышевский районы.
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"Частично подключенными остаются 9 районов из 31: Хилокский, Кыринский, Оловяннинский, Красночикойский, Дульдургинский, Агинский, Александрово-Заводский, Улётовский, Могочинский - там осталось установить в среднем по 80 комплектов спутникового телевидения. В остальных районах подключение произведено", - приводит пресс-служба слова министра ЖКХ, энергетики, цифровизации и Евгении Батуевой.
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