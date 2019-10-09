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РИА Новости

Россиян предупредили об изменениях рейсов в аэропорту Лондона

10:43 09.10.2019
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© AFP 2019 / Daniel Leal-OlivasАкция протеста на взлетно-посадочной полосе аэропорта Сити в Лондоне
Акция протеста на взлетно-посадочной полосе аэропорта Сити в Лондоне
© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российский МИД предупредил соотечественников об изменении в расписании авиарейсов в аэропорту Лондон Сити 10-12 октября из-за демонстраций экоактивистов.
"Великобритания – 10-12 октября в г. Лондон в аэропорту Лондон Сити (LCY) ожидаются манифестации защитников окружающей среды; повышенные меры безопасности; изменения в расписании авиарейсов", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Также в МИД РФ предупредили об еще одной акции экоактивистов, на этот раз в Париже, 12 октября. В связи с демонстрацией будут повышены меры безопасности и перекрыты дороги.
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