Россиян предупредили об изменениях рейсов в аэропорту Лондона

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российский МИД предупредил соотечественников об изменении в расписании авиарейсов в аэропорту Лондон Сити 10-12 октября из-за демонстраций экоактивистов.
"Великобритания – 10-12 октября в г. Лондон в аэропорту Лондон Сити (LCY) ожидаются манифестации защитников окружающей среды; повышенные меры безопасности; изменения в расписании авиарейсов", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Также в МИД РФ предупредили об еще одной акции экоактивистов, на этот раз в Париже, 12 октября. В связи с демонстрацией будут повышены меры безопасности и перекрыты дороги.