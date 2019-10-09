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РИА Новости

Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

10:18 09.10.2019 (обновлено: 10:28 09.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки от снарядов в Донбассе
Осколки от снарядов в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Осколки от снарядов в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о 24 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 12 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики 30 мин, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 38 единиц", - добавил представитель ведомства.
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