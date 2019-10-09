Стали известны подробности задержания финансистов ИГ* в Кабардино-Балкарии

"По версии следствия, с февраля 2015 года брат с сестрой в Кабардино-Балкарской Республике осуществляли сбор денег для финансирования международной террористической организации "Исламское государство"*. Собранные деньги переводились за рубеж для совершения преступлений террористической направленности в Сирии", - сказала она журналистам в среду.