Стали известны подробности задержания финансистов ИГ* в Кабардино-Балкарии

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. "Благотворительную организацию", собиравшую деньги для запрещенного "Исламского государства"*, возглавляли брат с сестрой, просуществовала она 4,5 года, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"По версии следствия, с февраля 2015 года брат с сестрой в Кабардино-Балкарской Республике осуществляли сбор денег для финансирования международной террористической организации "Исламское государство"*. Собранные деньги переводились за рубеж для совершения преступлений террористической направленности в Сирии", - сказала она журналистам в среду.
По данным ФСБ, в организацию было вовлечено более 100 исламистов. В отношении этих людей, среди которых есть жители Москвы, тоже расследуются уголовные дела, отметила Петренко.
За создание же организации, по ее словам, задержаны 25-летний мужчина и его 30-летняя сестра. Расследование продолжается: из сообщения СК РФ можно заключить, что пока не все участники группы стали фигурантами уголовных дел.
* Террористическая организация, запрещенная в России