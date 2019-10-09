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РИА Новости

ФСБ пресекла деятельность сети сторонников ИГ*

09:35 09.10.2019 (обновлено: 10:42 09.10.2019)
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© ФСБ РФЗадержание подозреваемых в финансировании терроризма
Задержание подозреваемых в финансировании терроризма
© ФСБ РФ
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Сотрудники ФСБ разоблачили "благотворительную организацию", действовавшую в девяти российских регионах и спонсировавшую террористов из "Имарат Кавказ"* и "Исламского государства"*, сообщило ведомство.
В группировку входило более чем 100 сторонников идеи установления всемирного халифата. Среди них участники вооруженного нападения в 2005 году на Нальчик, спланированного террористом Шамилем Басаевым.
По данным силовиков, злоумышленники, действовавшие на территории Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев, Тюменской области, через интернет собрали более шести миллионов рублей под видом благотворительности. Затем средства переводили за рубеж для совершения терактов в Сирии.
За создание организации правоохранители задержали двух человек: 25-летнего мужчину и 30-летнюю женщину. При обысках у них изъяли экстремистскую литературу, десять мобильных телефонов с инструкциями от террористов, 60 банковских карт, шесть тысяч долларов наличными и отчеты о перечислении денег.

"По версии следствия, с февраля 2015 года брат с сестрой в Кабардино-Балкарской Республике осуществляли сбор денег для финансирования международной террористической организации "Исламское государство"*", — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Расследование продолжается, еще не все члены группировки стали фигурантами уголовных дел.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
В Калужской области ФСБ пресекла деятельность ячейки по финансированию террористов
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ФСБ РФРоссияПроисшествия
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Молодцы чекисты!!!
9 октября, 09:40
Арсений Понфиленко
8170005
Отлично! Чекисты тихо и спокойно, делают своё дело!
9 октября, 09:46
Стас Титов
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