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РИА Новости

Пушков оценил решение парламента Нидерландов изучить роль Киева в деле MH17

09:19 09.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что решение голландских парламентариев потребовать от правительства расследовать роль Украины в деле о крушении рейса MH17 будет иметь серьезные последствия для Киева.

"Власти Нидерландов не хотели расследовать роль Украины в гибели Боинга MH17, но на этом настаивает парламент", — написал сенатор в своем Twitter.

Теперь, по мнению Пушкова, "с Украины могут снять статус "неприкосновенной страны".

Трагедия в небе над Донбассом

Малазийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. Находившиеся на борту 298 человек погибли. Большинство жертв крушения были подданными Нидерландов.
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Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не имеют средств, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Согласно докладу, поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.
Россия заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины.
Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing сбили с территории, контролировавшейся украинской армией.
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