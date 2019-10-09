В Петербурге 17 человек эвакуировали из-за возгорания газопровода

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Пожарные эвакуировали 17 человек из-за возгорания газопровода на Мытнинской улице в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
"В 00.33 на Мытнинской улице, 32 возле четырехэтажного жилого дома происходило факельное горение на газопроводе диаметром 219 миллиметров. Были эвакуированы 17 жильцов, они не пострадали", - сказано в сообщении.
Пожарные ликвидировали горение, люди вернулись домой. Восстановительные работы были завершены в 01.34, отмечается в сообщении.
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