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РИА Новости

В Нур-Султане начались переговоры Лаврова с главой МИД Казахстана

08:24 09.10.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовГород Нур-Султан
Город Нур-Султан
© РИА Новости / Виталий Белоусов
НУР-СУЛТАН, 9 окт - РИА Новости. Переговоры глав МИД РФ и Казахстана Сергея Лаврова и Мухтара Тлеуберди начались в среду в казахстанской столице, передает корреспондент РИА Новости.
Лавров находится с официальным визитом в Нур-Султане. Как ранее сообщили в МИД РФ, в ходе переговоров министры сверят подходы к основным вопросам международной и региональной повесток дня, рассмотрят процесс взаимодействия в организациях с участием России и Казахстана. В центре внимания будут тема региональной безопасности, сотрудничество в борьбе с терроризмом и экстремизмом, незаконным распространением наркотиков и другие вопросы.
После переговоров с главой МИД в программе Лаврова запланирована встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
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