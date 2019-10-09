Эксперт назвал сумму, нужную для восстановления платформы "Морского старта"

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пусковая платформа проекта "Морской старт" не может использоваться для запусков после демонтажа иностранного оборудования, стоимость восстановления оценивается не менее чем в 1 млрд рублей, рассказал РИА Новости руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Ранее два источника РИА Новости сообщили, что пусковую платформу проекта "Морской старт", принадлежащего группе компаний S7, подготовили к транспортировке из США в Россию – сняли все иностранное оборудование. Речь идет об информационно-связном оборудовании компании Boeing и пусковом оборудовании украинского производства для ракеты "Зенит" от "Южмаша". Оно складировано в порту приписки "Морского старта" - Лонг-Бич. Судно готово к переводу в Россию, однако требуется разрешение на перебазирование от государственного департамента США.

"Если оборудование демонтировали по каким-то причинам, то его надо будет заменять для восстановления функционирования комплекса. Это под миллиард рублей выйдет", - рассказал эксперт.

Кроме того, по словам Моисеева, после пяти лет простоя комплекса потребуется провести ремонт, заменить устаревшую аппаратуру, что выльется в дополнительные расходы для владельца. "Общая стоимость работ выйдет под стоимость пуска одной ракеты", - сказал Моисеев.

В настоящее время, помимо того, что с платформы демонтировано оборудование, комплекс не может использоваться из-за того, что остановлено производство совместных российско-украинских ракет "Зенит". "Те ракеты, которые у нас имеются, не проходят по требованиям", - сказал он.

По словам эксперта, проект "Морской старт" бесперспективный и не сможет обрести новую жизнь в современных конкурентных условиях, когда заказы на запуски спутников расписаны на многие годы вперед. "Если мы через пять лет создадим ракету, то окажется, что на 10 лет вперед у нее не будет нагрузок. Все телекоммуникационные спутники, которые запускали с "Морского старта", изготавливаются три года, то есть нужно выходить на рынок и даже после заключения контрактов ждать несколько лет. Если нам "Протоном" нечего запускать, то на новую ракету заказов тем более не найти. В мире переизбыток пусковых мощностей и нехватка полезных нагрузок. Это общемировая ситуация, не связанная конкретно с Россией или "Морским стартом". В такой ситуации вводить нового оператора запуска очень странно", - полагает Моисеев.

Ранее о том, что проект планируется перебазировать из США на Дальний Восток сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Местом базирования может стать порт в Большом Камне под Владивостоком.

Это не первый случай, когда рассматривается идея перебазирования "Морского старта" на Дальний Восток. Вопрос о смене порта обсуждался в 2013 и 2015 годах. Тогда в качестве места дислокации пусковой платформы и командного судна рассматривались Владивосток, Советская Гавань, Крым и Вьетнам. В итоге проект в 2016 году был продан группе компаний S7. Она планировала восстановить пусковую деятельность и заказала на Украине ракеты "Зенит".

В апреле 2018 года группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта "Морской старт", став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составляет около 150 миллионов долларов. Однако пусковую деятельность компания так и не продолжила.

В рамках покупки группе компаний S7 перешел весь имущественный комплекс проекта "Морской старт": корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.