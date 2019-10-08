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РИА Новости

Источники: проект "Морской старт" подготовили к перебазированию в Россию

03:05 08.10.2019 (обновлено: 03:15 08.10.2019)
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© Фото : S7 spaceПлавучий космодром "Морской старт"
Плавучий космодром Морской старт
© Фото : S7 space
Плавучий космодром "Морской старт". Архивное фото
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Пусковую платформу проекта "Морской старт", принадлежащего группе компаний S7, подготовили к транспортировке из США в Россию, сняв все иностранное оборудование, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической промышленности и в правительстве.
По словам собеседника агентства в ракетно-космической отрасли, с платформы Одиссей демонтировали оборудование производства США и Украины, подготовив ее к перебазированию на Дальний Восток.
Эти сведения подтвердил источник РИА Новости в правительстве. Речь идет об информационно-связном оборудовании компании Boeing и пусковом оборудовании для ракеты "Зенит" от "Южмаша". Оно складировано в порту приписки "Морского старта" - Лонг-Бич.
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По словам собеседников, судно готово к переходу в Россию, однако требуется разрешение на перебазирование от государственного департамента США. "Ведутся переговоры", - сказал собеседник.
РИА Новости не удалось получить комментарий пресс-службы группы S7 и руководства компании S7 Space. В Роскосмосе не стали комментировать информацию, поскольку космодром принадлежит частной компании.
Ранее о том, что проект планируется разместить на Дальнем Востоке сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Местом базирования может стать порт в Большом Камне под Владивостоком.
Это не первый случай, когда рассматривается идея перебазирования "Морского старта" на Дальний Восток. Вопрос о смене порта обсуждался в 2013 и 2015 годах. Тогда в качестве места дислокации пусковой платформы и командного судна рассматривались Владивосток, Советская Гавань, Крым и Вьетнам. В итоге проект в 2016 году был продан группе компаний S7. Она планировала восстановить пусковую деятельность и заказала на Украине ракеты "Зенит".
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В апреле 2018 года группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта "Морской старт", став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составляет около 150 миллионов долларов. Однако пусковую деятельность компания так и не продолжила.
В рамках покупки группе компаний S7 достался весь имущественный комплекс проекта "Морской старт": корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.
Плавучий космодром "Морской старт" законсервирован с 2014 года, когда с него был произведен последний, 36-й пуск. Работы были остановлены из-за ухудшения российско-украинских отношений.
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