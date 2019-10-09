Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector , который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что сбой в работе соцсети произошел во вторник около 5.25 мск. О проблемах сообщают пользователи из США, Великобритании, Германии, Франции, Польши и других стран.

По данным Downdetector, большинство пользователей (59%) жалуются на проблемы с новостной лентой, жалобы 25% связаны с просмотром историй в соцсети, а еще 16% испытывают проблемы при размещении постов.