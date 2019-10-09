В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование

ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Рейтинг президента США Дональда Трампа на фоне скандала с Украиной слегка снизился, а число сторонников импичмента выросло, свидетельствуют данные последних независимых социологических исследований.

Демократы в конгрессе 24 сентября начали процесс импичмента Трампу, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении семьи бывшего вице-президента Джо Байдена, который претендует на пост президента в 2020 году. Трамп обвинения в попытке организации иностранного вмешательства в выборы в США отрицает.

По данным исследования, проведенного телекомпанией NBC и газетой Wall Street Journal 4-6 октября, рейтинг одобрения Трампа составляет 43% (в августе он был 45%).

Согласно исследованиям социологического центра Rasmussen Reports, в период 3-7 октября рейтинг президента составлял 45%, тогда как 25-29 сентября – 49%, а в августе он вообще доходил до 51%.

В то же время очередь опрос компании Quinnipiac оценивает этот показатель в 40%, что на 1% меньше показателей конца сентября. Аналогичное изменение фиксируют и исследования компаний Reuters/Ipsos – снижение с 42% до 41%.

Как следует из усредненных данных соцопросов, составленных ресурсом Real Clear Politics, минимальный рейтинг у Трампа был в середине декабря 2017 года – 37,1%. Тогда же был зафиксирован максимальный рейтинг неодобрения – 58,1%.

Социологи также выяснили мнение американцев относительно процедуры импичмента Трампа. Так, опросы Quinnipiac и The Washington Post/ Schar School зафиксировали растущую поддержку импичмента. К примеру, если в сентябре этого года, по данным Quinnipiac, 37% опрошенных выступали за отстранение Трампа от должности, то сейчас таких уже 45%. Опрос Washington Post/ABC News в июле этого года показал, что только 37% американцев заявили, что конгресс должен начать процедуру импичмента. Теперь, их число выросло до 58%.