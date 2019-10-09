В Госдуме подготовят поправки в КоАП за нарушения в "дни тишины"

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В Госдуме проанализируют европейское законодательство в части наказаний за нарушения в "день тишины" и подготовят "зеркальные" поправки в российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), сообщил РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев (ЕР).

"Я начинаю очень серьезное изучение КоАП, причем хочу ответить тем, кто говорит, что мы очень жестко относимся к нашим иностранным агентам, тем, кто нарушает наше законодательство, особенно в "день тишины". Это очень актуально сейчас", - рассказал Шхагошев РИА Новости.

"Вы знаете, что у нас в России наказание за нарушения в "день тишины" предусматривают штраф для граждан от тысячи до полутора тысяч, от 10 до 20‬ тысяч рублей для юрлиц. Но учитывая то, что страны Европейского Союза нас постоянно обвиняют в излишне жестком законодательстве в этой части, мы хотим "зазеркалить", и, условно говоря, опираясь на законодательство Франции, сейчас тоже кое-что поменять в этой области. Будем готовить законопроект", - пояснил он.

Депутат привел пример, что во Франции за нарушения в "день тишины" гражданина могут оштрафовать на 75 тысяч евро, а что касается медиа, телеканалов и радиостанций, за подобные нарушения им придется выложить до 400 тысяч евро.

"Поэтому мы сейчас тоже будем предлагать изменить наше законодательство", - добавил Шхагошев.

Он упомянул, что комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ очень плотно занимается вопросом нарушений, которые были допущены иностранными СМИ и иноагентами во время летней избирательной кампании.

Он подчеркнул, что борьба с нарушениями законодательства РФ одними заявлениями - "не наш метод", следует иначе реагировать на происходящее.