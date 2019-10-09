Министр энергетики США предрек Украине роль экспортера газа

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. В будущем Украина сможет поставлять своим соседям газ собственной добычи, такое мнение выразил в своем В будущем Украина сможет поставлять своим соседям газ собственной добычи, такое мнение выразил в своем Twitter министр энергетики США Рик Перри.

Глава минэнерго, комментируя свою встречу с украинским коллегой Алексеем Оржелем, предположил, что это может произойти благодаря расширению сети международных газопроводов.

При этом он отметил, что увеличение доступа поставщиков к украинским газохранилищам будет способствовать росту коммерческой активности и увеличению поставок газа.

"США решительно поддерживают усилия Украины и Польши по повышению региональной энергетической безопасности", - заявил Перри.

В начале октября американское издание Politico сообщило о том, что Перри требовал от Киева включить американцев в состав совета директоров украинской нефтегазовой госкомпании "Нафтогаз". По словам самого министра, он предоставил властям Украины список кандидатов в совет директоров "Нафтогаза" по просьбе самого Киева.