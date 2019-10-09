Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T02:45Z
https://ria.ru/20191009/1559562173.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155939/18/1559391823_194:188:3072:1807_1036x0_80_0_0_504634637607f1099febd05c31dc7390.jpg
РИА Новости

Министр энергетики США предрек Украине роль экспортера газа

02:45 09.10.2019
9705
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазовое месторождение на Украине
Газовое месторождение на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Газовое месторождение на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. В будущем Украина сможет поставлять своим соседям газ собственной добычи, такое мнение выразил в своем Twitter министр энергетики США Рик Перри.
Глава минэнерго, комментируя свою встречу с украинским коллегой Алексеем Оржелем, предположил, что это может произойти благодаря расширению сети международных газопроводов.
Министр энергетики РФ Александр Новак после трехсторонних консультаций в формате Россия-ЕС-Украина в Брюсселе
4 октября, 12:32РИА Новости
Новак подтвердил проведение переговоров по газу с ЕК и Украиной 28 октября
При этом он отметил, что увеличение доступа поставщиков к украинским газохранилищам будет способствовать росту коммерческой активности и увеличению поставок газа.
"США решительно поддерживают усилия Украины и Польши по повышению региональной энергетической безопасности", - заявил Перри.
В начале октября американское издание Politico сообщило о том, что Перри требовал от Киева включить американцев в состав совета директоров украинской нефтегазовой госкомпании "Нафтогаз". По словам самого министра, он предоставил властям Украины список кандидатов в совет директоров "Нафтогаза" по просьбе самого Киева.
Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.
Рабочий на газовой станции на Украине
2 октября, 15:34РИА Новости
Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной
8416102018
Обсудить 20
Рик ПерриНафтогаз УкраиныСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А в последствии и межгалактическим экспортером
9 октября, 04:17
Олег 84
14360000
И тут Остапа понесло.(Нью-Васюки)
9 октября, 04:40
ДАДмитрий Анатольевич
11300000
Рекомендуем
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Парламент Нидерландов проголосовал за расследование роли Киева в деле МН17
РИА
Новости
Сотрудник соединения специального назначения во время тактических учений
Польский эксперт оценил эффективность российского спецназа
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
Шведский суд поставит точку в споре "Газпрома" с "Нафтогазом"
Самолет частной грузинской авиакомпании Airzena - Georgian Airways
В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
Лента
новостей
В одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Офис телеканала RT
Комитет сената США в несколько раз занизил показатели популярности RT
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне, США
Всемирный банк снизил прогноз по росту российской экономики
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Бутилированная вода
СМИ: в России могут возникнуть перебои с поставками импортной воды
Лауреат нобелевской премии по экономике Пол Кругман. 2016 год
"Путин приказал": нобелевский лауреат обвинил Трампа в предательстве
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Почему США уничтожают свой трофей холодной войны
Севастополь
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Белый дом: демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:29В Петербурге автомобиль насмерть сбил пешехода
18:24Распускавшего фейки о "Зимней вишне" заочно арестовали по новому обвинению
18:22Депутатам рекомендовали отменить поездки в США после инцидента с Юмашевой
18:20Сирийские СМИ сообщили о раненых после начала турецкой военной операции
18:19В Иране прокомментировали турецкую операцию в Сирии
18:17В Йошкар-Оле возбудили дело после смерти школьника на уроке физкультуры
18:15Моргулов обсудил корейское урегулирование со спецпредставителем США по КНДР
18:15Минюст скорректирует закон об алиментах
18:13Эксперт оценила перспективы военной операции турецких ВС в Сирии
18:06Госдума направит обращение в конгресс США после инцидента с Юмашевой
18:03Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах после стрельбы
17:58НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
17:58Путин освободил Глазьева от должности советника президента
17:58Россия не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил Слуцкий
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
Лента новостейМолния