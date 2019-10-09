Создатели нового "Проклятия" раскрыли подробности сюжета хоррора

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Создатели фильма ужасов "Проклятие" раскрыли на Comic Con в Нью-Йорке подробности новой версии хоррора, сообщает moviehole.net.
Режиссер Николас Песке, который присутствовал на фестивале рассказал, что во время работы над фильмом ужасов пытался найти баланс между старой историей и новой.
"Мы хотели найти такую грань, чтобы не пересказывать те же истории, которые зрители видели раньше, но и не выбрасывать ключевые элементы. Поэтому несмотря на то, что мы визуально и стилистически мы опирались на старый фильм, он совершенно другой", — объяснил Песке.
"Это своего рода легенда, которая продолжается. Идея осталась прежней: "Когда кто-то умирает в ужасной ярости, рождается проклятие". Мы считаем, что эта история актуальна и сегодня", — прокомментировал продюсер Сэм Рейми.
На Comic Con создатели фильма также представили новый постер к картине, который позже опубликовали в Твиттере.
🆕️ New poster art for The Grudge released at NY ComicCon [picture via @BDisgusting] pic.twitter.com/UyycSLu5LC— ▶️ KRUEGER (@Krueger_News) 7 октября 2019 г.
Первый фильм "Проклятие" японского режиссера Такаси Симидзу вышел в 2004 году.
Картина имела успех у зрителей. При бюджете в 10 миллионов долларов он заработал в мировом прокате 187 миллионов долларов и вошел в рейтинг самых страшных фильмов ужасов в истории.
В российский прокат обновленная версия "Проклятия" выходит 16 января 2020 года.