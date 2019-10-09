Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T20:01Z
https://ria.ru/20191009/1559557329.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155955/75/1559557553_0:50:1458:870_1036x0_80_0_0_bfdf596732d8c8ab8cb023268281d878.jpg
РИА Новости
Культура

Создатели нового "Проклятия" раскрыли подробности сюжета хоррора

04:53 09.10.2019
155
© Фото : Ghost House Pictures 2004Кадр из фильма "Проклятие"
Кадр из фильма Проклятие
© Фото : Ghost House Pictures 2004
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Создатели фильма ужасов "Проклятие" раскрыли на Comic Con в Нью-Йорке подробности новой версии хоррора, сообщает moviehole.net.
Режиссер Николас Песке, который присутствовал на фестивале рассказал, что во время работы над фильмом ужасов пытался найти баланс между старой историей и новой.

"Мы хотели найти такую грань, чтобы не пересказывать те же истории, которые зрители видели раньше, но и не выбрасывать ключевые элементы. Поэтому несмотря на то, что мы визуально и стилистически мы опирались на старый фильм, он совершенно другой", — объяснил Песке.

"Это своего рода легенда, которая продолжается. Идея осталась прежней: "Когда кто-то умирает в ужасной ярости, рождается проклятие". Мы считаем, что эта история актуальна и сегодня", — прокомментировал продюсер Сэм Рейми.
На Comic Con создатели фильма также представили новый постер к картине, который позже опубликовали в Твиттере.
Первый фильм "Проклятие" японского режиссера Такаси Симидзу вышел в 2004 году.
Картина имела успех у зрителей. При бюджете в 10 миллионов долларов он заработал в мировом прокате 187 миллионов долларов и вошел в рейтинг самых страшных фильмов ужасов в истории.
В российский прокат обновленная версия "Проклятия" выходит 16 января 2020 года.
Обложка комикса Кохэй Хорикоси My Hero Academia
5 октября, 12:19Культура
В Нью-Йорке создателям лучших комиксов вручили премию Harvey Award 2019
000000
КультураКино и сериалыНовости культурыНью-Йорк (город)
Рекомендуем
Лидер группы Аквариум Борис Гребенщиков выступает на музыкальном фестивале Нашествие в Тверской области
Фильм "Каренина" на музыку Гребенщикова получил приз на фестивале в Дублине
РИА
Новости
Фрагмент репетиции спектакля Борис Дмитрия Крымова
"Бориса" Дмитрия Крымова покажут в "Музее Москвы" в октябре
Актер Роберт Дауни-младший на крыше московского отеля The Ritz-Carlton во время фотоколла, посвященного фильму режиссера Шейна Блэка Железный человек 3
Роберт Дауни—младший ответил на критику Скорсезе в адрес Marvel
Кадр из фильма Маяк
Роберта Паттинсона выдвинут на "Оскар" за фильм "Маяк"
Лента
новостей
Певица Юлия Началова
Семья Юлии Началовой одобрила идею снять сериал о певице
В Москве представили коллекцию одежды Putin Team по мотивам мультфильмов
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в сцене из спектакля Театра Наций Рассказы Шукшина
Лондон впервые увидел спектакль московского Театра Наций
Режиссер Педро Альмодовар на 76-м Венецианском кинофестивале
Педро Альмодовар рассказал, что не собирается уходить из кино
Актер Давид Диггс и краб Себастьян из мультфильма Русалочка
Стало известно, кто сыграет краба Себастьяна в экранизации "Русалочки"
Актер Евгений Миронов на благотворительном вечере фонда поддержки деятелей искусства Артист
Московский Театр наций впервые отправляется на гастроли в Лондон
Государственная Третьяковская галерея
Третьяковка, Пушкинский, "Гараж" и фонд V-A-C объединились в "Museum Four"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали включение ФБК в список иностранных агентов
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме рассчитывают на создание совместного предприятия России и КНДР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:29В Петербурге автомобиль насмерть сбил пешехода
18:24Распускавшего фейки о "Зимней вишне" заочно арестовали по новому обвинению
18:22Депутатам рекомендовали отменить поездки в США после инцидента с Юмашевой
18:20Сирийские СМИ сообщили о раненых после начала турецкой военной операции
18:19В Иране прокомментировали турецкую операцию в Сирии
18:17В Йошкар-Оле возбудили дело после смерти школьника на уроке физкультуры
18:15Моргулов обсудил корейское урегулирование со спецпредставителем США по КНДР
18:15Минюст скорректирует закон об алиментах
18:13Эксперт оценила перспективы военной операции турецких ВС в Сирии
18:06Госдума направит обращение в конгресс США после инцидента с Юмашевой
18:03Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах после стрельбы
17:58НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
17:58Путин освободил Глазьева от должности советника президента
17:58Россия не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил Слуцкий
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
Лента новостейМолния