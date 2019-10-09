Создатели нового "Проклятия" раскрыли подробности сюжета хоррора

"Мы хотели найти такую грань, чтобы не пересказывать те же истории, которые зрители видели раньше, но и не выбрасывать ключевые элементы. Поэтому несмотря на то, что мы визуально и стилистически мы опирались на старый фильм, он совершенно другой", — объяснил Песке.