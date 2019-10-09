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РИА Новости

"Они так развлекаются". В Муроме банда подростков избила мужчину

08:00 09.10.2019 (обновлено: 17:33 09.10.2019)
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© Фото : Группа "Подслушано в Муроме"Кадры из видео из группы "Подслушано в Муроме"
Кадры из видео из группы Подслушано в Муроме
© Фото : Группа "Подслушано в Муроме"
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Ирина Халецкая. В муромских интернет-сообществах горячо обсуждают драку на детской площадке. Местный житель хотел выяснить у компании офников — подростков, увлекающихся околофутбольной тематикой — почему те обидели его сына. В результате школьники избили и его. Полиция начала проверку не сразу, а комментирующие в соцсетях разделились на два лагеря. Одни вступились за подростков, посчитав, что мужчина сам нарвался, другие же уверены: несовершеннолетних необходимо наказать.

"Пошли заступаться"

Инцидент произошел в конце сентября в парке 50-летия Советской власти — там есть большая детская площадка. Однако запись в соцсетях появилась недавно. На ролике видно, как несовершеннолетний в спортивном костюме, судя по всему, "лидер", угрожает разбить нос взрослому мужчине и унижает из-за того, что тот меньше его ростом: "Да ты ниже плинтуса!" Взрослый пятится, закрываясь от ударов подростка. Видео обрывается, на следующем кадре пострадавший уже сидит на корточках, лицо все в крови, а прохожая подает ему салфетки.
Под публикацией с записью свыше пятисот комментариев — большой резонанс для города с населением 100 тысяч человек. Среди тех, кто участвует в обсуждении, в основном местные, они осуждают поведение малолетних, указывая, что те не имели права нападать с кулаками. Что же случилось в тот вечер? Версии противоречивые.
Один из очевидцев говорит, что старшеклассники сначала напали на парня помладше, а его отец решил выяснить причину конфликта. В ответ его тоже избили. Однако другие очевидцы защищают подростков, утверждая, что все было ровно наоборот: это взрослый избил несовершеннолетних, а ролик якобы специально смонтирован так, чтобы испортить им жизнь.

"Какие-то дети кидали в девочек петарды. Два подростка пошли заступаться за них, но те мальчишки вели себя агрессивно и даже стали драться. Потом они убежали, а вскоре пришли их отцы и начали кричать. Испуганные ребята позвали на помощь своего самого старшего — его зовут Олег (имена несовершеннолетних изменены. — Прим. ред.). Он объяснял ситуацию. Но в итоге вышло так, что мужчины даже слушать не хотели, не верили. Ну а дальше все пошло наперекосяк. Да, Олегу надо было не так заканчивать разговор. Но и мужчины были не правы" — так описала ситуацию девушка с ником "Королева тьмы".

Корреспондент РИА Новости попросила ее подробнее рассказать о событиях в парке, но та наотрез отказалась общаться.
Зато один из непосредственных участников драки, называющий себя Михаилом, в беседе с РИА Новости в красках описал то, что якобы не попало на камеру: он считает, что отец мальчика и его нетрезвые друзья "били 15-летнего ногами по лицу", а потом "вчетвером держали еще одного пацана". На вопрос, обращались ли пострадавшие в полицию и снимали ли побои, Михаил ничего не ответил.
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6 ноября 2018, 08:00РИА Новости
"Это хуже АУЕ". Офники забивают толпой одного ради лайков в Сети
Впрочем, подросток состоит в нескольких сообществах офников, где публикуются видеоролики с так называемых забивов. Там же пропагандируются нарушения закона, употребление алкоголя, наркотиков и оскорбление сотрудников правоохранительных органов. Чаще всего участники подобных пабликов хорошо развиты физически, порой нападают на противника толпой. Ранее на сайте РИА Новости был опубликован подробный материал об этой молодежной субкультуре.

Нашли до кого докопаться

Пострадавшего в драке зовут Александр. Сейчас он в больнице с сотрясением мозга и множественными ушибами.
В тот вечер Александр действительно пришел в парк, чтобы переговорить с подростками, но мирная беседа не задалась. Сестра потерпевшего Ольга рассказала РИА Новости подробности. По ее словам, на брата напала толпа выпивших подростков в возрасте 15-18 лет, били руками и ногами. "Саша отмахивался как мог, но малолетки повалили его на колени, а потом пинали лежачего", — говорит Ольга.
Разлетевшуюся по соцсетям запись сделал 13-летний сын Александра. История о петардах, которые он и его друзья якобы кидали в девочек, — чистая ложь, настаивает Ольга. Племянник, по ее словам, просто гулял в парке с друзьями, девочки-одноклассницы тоже были с ними, все вместе они купили петарды и бросали в овраг. Собеседница уверена, что дезинформацию распространяют сами подростки.
"Им нужно было до кого-то докопаться, вот и нашли жертв. Они задали вопрос "Кто взорвал петарду?" и сразу же ударили одного из мальчишек. Ему здорово досталось — челюсть свернули. Родители заявили в полицию. Племянник мне объяснил, что те парни — офники, они так развлекаются", — излагает подробности Ольга.
Она навела справки и узнала, что после инцидента подростки-старшеклассники не пришли в школу. "Все они на примете у инспектора по делам несовершеннолетних. Их лидер Олег уехал из города — ему в конце октября исполнится 18. Остальные сами себе нанесли травмы и сейчас лежат в больнице — якобы Саша их избил! Но есть важный нюанс: он после серьезной операции на позвоночнике, поэтому в принципе не мог с кем-то драться. Да и не планировал — сорокалетний мужик разве будет мериться кулаками с несовершеннолетними?" — возмущается сестра.

Неделя тишины

Александр сразу же подал заявление в полицию и снял побои. Однако прошло больше недели, а никто из сотрудников так и не явился к нему в больницу и не взял показания, сетует Ольга. В пресс-службе УМВД России по Владимирской области РИА Новости прокомментировали, что по факту произошедшего была начата проверка, она еще не завершена.

"Более того, драки могло и вовсе не быть: Саша, прежде чем идти в парк, позвонил в полицию, сказал, что там какие-то подростки пристают к детям. Однако на вызов никто не отреагировал. Когда его уже избили, он отполз и позвонил второй раз — потребовал срочно приехать. И только по третьему звонку прибыл наряд. Подростки, завидев мигалки, разбежались врассыпную", — говорит сестра.

Ольга объясняет: в ответ на бездействие полиции она решила опубликовать ролик в соцсетях — в надежде привлечь хотя бы внимание общественности. Правда, эффект получился не совсем тот, что она ожидала. Собеседница утверждает: теперь ей пишут подростки, участвовавшие в "забиве", — предлагают деньги, чтобы "договориться".
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УМВДМВД РФМоскваМуромВладимирская областьОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Любое нарушение закона должно повлечь наказание. Любое не вмешательство в пративоправные действия граждан полицией преступно. И должносные лица полиции которые ответственны за правопорядок должны понести наказание.
9 октября, 09:03
aalgreat
5310010
как обычно, из за бездействия полиции ситуация выходит из под контроля и переходит в самосуд.
9 октября, 08:54
Константин Е
5300100
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