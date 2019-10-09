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РИА Новости
Туризм

В ЮАР на сафари турист вышел из машины к диким львам

00:11 09.10.2019
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© Depositphotos / lspencerЛев возле автомобиля с туристами
Лев возле автомобиля с туристами
© Depositphotos / lspencer
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В национальном парке Крюгера в ЮАР на видео попал турист, который вышел из машины всего в нескольких метрах от прайда львов, сообщает Daily Mail.
На кадрах можно увидеть двух львов, которые ведут себя спокойно, пока люди в автомобилях их фотографируют. Потом один из туристов вышел из машины.
Между тем, правила запрещают посетителям парка выходить из транспортных средств.
В конце ролика видно, как к нарушителю подъезжает машина сотрудников заповедника, которые отчитывают гостя.
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