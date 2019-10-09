Почему США уничтожают свой трофей холодной войны

Проблема с американскими визами для участников ооновских мероприятий получила прогнозируемое развитие . Два комитета Генассамблеи приостановили работу из-за невозможности принять в ней участие дипломатам из России, Ирана и других стран.

Можно разглядеть глубокую символичность происходящего в том, что пострадали планы Первого комитета, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, и Шестого — сосредоточенного на правовых вопросах.

А французская Le Monde тем временем сообщила об усугубляющихся финансовых трудностях ООН. Согласно свежему письму генерального секретаря Антониу Гутерриша штатным сотрудникам, операционный бюджет организации с конца сентября оказался в минусе на 230 миллионов долларов, а "последние денежные резервы могут быть исчерпаны к концу месяца".

Причина — в неплатежах стран-участниц, которые внесли только 70 процентов от предусмотренной суммы взносов. Гутерриш не уточнил, кто именно входит в группу неплательщиков. Однако, по его словам, несколько дней назад он обратился к государствам-членам с разъяснением, что деятельность ООН, финансируемая из регулярного бюджета, "находится в критической стадии".

Самой больной является тема зарплаты 37-тысячного персонала организации. Для выполнения обязательств перед работниками генсек предлагает такие меры, как перенос запланированных мероприятий, сокращение объема предоставляемых услуг, ограничение поездок, экономия на закупках товаров, услуг и электроэнергии.

Бюджет ООН на 2018-19 годы (без учета ассигнований на операции по поддержанию мира) составляет около 5,4 миллиарда долларов. Более пятой части этой суммы (22 процента) покрывают — во всяком случае, должны покрывать — США, самый крупный донор.

В России усугубляющиеся противоречия вокруг ООН и все более явную деградацию этой организации обычно рассматривают либо с высоты гуманистических идеалов, либо — более прагматично — с точки зрения наших национальных интересов. В обоих случаях Соединенные Штаты выглядят деструктивной силой, целенаправленно саботирующей и разрушающей базовый институт мировой политики, которому принадлежит немалая часть заслуг по созданию пусть не совершенной, но, пожалуй, самой стабильной и гуманной в истории глобальной системы взаимодействия стран и народов.

Однако за подобным подходом теряется то, что в нынешних событиях у США тоже есть своя правда, которая и подталкивает их действовать именно так, как они действуют. В конечном счете все сводится к тому, должны ли американцы жертвовать национальными интересами ради интересов других стран (в том числе России) или тех же общечеловеческих ценностей.

Причина, по которой ООН сохранилась после краха СССР, проста: Организация Объединенных Наций стала важнейшим политическим трофеем Соединенных Штатов как победителя в холодной войне.

Структура, которая создавалась и более сорока лет существовала в первую очередь как глобальная площадка взаимодействия-конкуренции двух противостоящих друг другу сверхдержав, в 1990-х превратилась во внешнеполитический инструмент оставшихся на вершине в одиночестве американцев.

При этом формально статус-кво организации сохранился, и теперь уже можно спорить, почему Штаты на пике своего влияния не продавили выгодную им реформу — например, перекройку Совбеза или возможность отнять право вето у "неудобных" стран. Однако каким бы ни был ответ на вопрос, теперь это тема для отвлеченных дискуссий, поскольку поезд, как говорится, ушел.

США на глазах теряют — уже фактически потеряли — все выгоды, которые приносила им ООН в качестве ключевого института, легитимировавшего их доминирование в мире, включая политическое, экономическое и даже военное подавление неугодных. В конце концов значительная часть их действий против "стран-изгоев", будь то многолетние санкции против Ирана или вторжение в Ирак, и впрямь получала в свое время ооновскую поддержку. Для государства, позиционирующего себя как силу, благословленную свыше и ведущую человечество к светлому будущему, это действительно было важно как по внешним, так и по внутренним соображениям.

Теперь же ООН превращается для Штатов не просто в дорогостоящий бесполезный балласт, а в потенциально опасную структуру, которую геополитические противники пытаются использовать для подрыва американских позиций в мире.

И все это на территории США — и за их же деньги!

Да это просто обидно.

В сложившемся положении любые планы реформирования ООН, несмотря на регулярно озвучиваемые призывы, бесперспективны. Набравшие силу конкуренты — причем далеко не только Россия и Китай со своим правом вето — не дадут провести невыгодные им, однако нужные Вашингтону (но столь недальновидно не реализованные двадцать лет назад) изменения. А Америка, в свою очередь, разумеется, не допустит преобразований, еще сильнее ослабляющих ее позиции.